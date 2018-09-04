Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı belli oldu

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Haziran'da Mayıs dönemine göre 1.26 milyar dolar azalışla 215.9 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde Mayıs 2018 değerlerine göre varlıklar 4.06 milyar dolar, yükümlülükler 5.32 milyar dolar azaldı.

Haziran’da kısa vadeli varlıklar 92.5 milyar dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 88.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası ise 4.1 milyar dolar gerçekleşerek, Mayıs dönemine göre 2.8 milyar dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 27 düzeyinde bulunuyor.

TCMB verilerine göre Haziran’da varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurtiçi bankalardaki mevduat sırasıyla 281 milyon dolar ve 4 milyar dolar azaldı. Yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları 234 milyon dolar artarken, sonuç olarak varlıklar 4.06 milyar dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 4.5 milyar dolar ve 976 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan nakdi krediler ise 113 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 5.32 milyar dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Haziran döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler Mayıs dönemine göre 416 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 4.04 milyar dolar azaldı.

Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.05 milyar dolar azalırken, uzun vadeli krediler 183 milyon dolar arttı.

REUTERS