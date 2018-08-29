Fındık toplama bitti TMO’dan ses yok

Karadeniz Bölgesinde fındık toplama işlemi bitti. Üretici bir yandan fındığını kuruması için güneşe sererken, bir yandan da Toprak Mahsulleri Ofisi'nden gelecek fiyatı beklemeye başladı. Bazı üreticiler ise açıklanmayan fındık fiyatlarına tepki göstererek, ''Hükümet tüccara para kazandıracak diye üretici mağdur oluyor'' dedi.

Ağustos ayının başlarında bahçeye giren üreticiler fındık toplama işlemini bitirdi. Ancak TMO hala daha fındık fiyatını açıklamadı.

Topladıkları fındıkları kurutmak için harmanlarda güneşe seren üreticiler, TMO’nun bir önce fındık fiyatını açıklamasını beklemeye başladı.

Ancak bazı üreticiler Güneydoğu illerinden ve Gürcistan’dan gelen işçilerin paralarını ödemek için fındıklarını satmak zorunda kaldı. Karadeniz bölgesinde serbest piyasada fındığın fiyatı 10.50 ile 13.50 TL arasında değiştiği belirtildi. Kocaeli,Akçakoca,Düzce’de 10.50’den satılan fındık Samsun’da 11, Giresun’da ise 13.50’den satılıyor.

“BU GİDİŞLE HÜKÜMET TÜCCARA PARA KAZANDIRACAK”

Fındığı kurutmak için harmana seren çiftçi ise hükümetin bir an önce fındık fiyatını açıklamasını beklediklerini dile getirerek,

”TMO hala daha fiyat açıklamayarak ne yapmaya çalışıyor anlamadık. Fındığımızı yok pahasına tüccara satmak istemiyoruz. Ancak bazı üreticiler işçilerin parasını ödemek için fındıklarını satmak zorunda kaldı. Bu gidişle hükümet tüccara para kazandıracak. Biz üreticiler ise yine mağdur olacağız” diye konuştu.