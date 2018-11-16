Fırıncılardan İTO’ya suç duyurusu

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası ekmek fiyatları oylamasında İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 130 kişinin bulunduğu ekmek fiyatları oylaması öncesi salonun bir kısmı meclisi terk etti. 80 kişi ekmeğe zam yapılması yönünde oy verdi, 10 kişi zam yapılmasını istemedi. 40 kişi çekimser kaldı. İTO'nun çekimser oyları da 'zam yapılmasın' oyu olarak kabul ettiği ileri sürüldü. Oylama sonucu İstanbul'da ekmek 1.25 TL olarak kaldı. İTO iddialara ilişkin sozcu.com.tr'ye bir açıklama yapmadı.

Ekmeğe zam tartışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekmek fiyatına zam yapan fırıncılar bakanlığın kararı ile ekmek fiyatını 1.25 TL’ye sabitledi. Her ay İTO meclisi olağan toplantı düzenliyor. Geçen ekim ayında yapılan toplantıda ekmeğe zam yapılmamasının İTO Meclis Üyeleri tarafından kabul edilmemesine rağmen İTO yetkilileri tarafından kabul edildiğini belirten Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı mahkemeye başvurdu. Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli İTO’nun meclis oylaması sırasında usulsüzlük yaptığını iddia ederek, “8 Kasım’daki İTO meclis toplantısında konuyu meclis başkanına ilettik. Önerge verdik. Kararın tekrar görüşe açılamayacağı cevabını aldı. Biz de mahkemeye başvurduk” diye konuştu.

MAHKEMEYE BAŞVURDUK

11 Ekim’deki toplantının saat 16:00’da başladığını belirten Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “18 Ekim’de yapılan toplantı saat 16:00’da başladı. Ekmek fiyatları konusu ise saat 18:30 civarında gündeme geldi. Tabi bu saate kadar salondan ayrılan üyeler oldu. Toplam 130 üyenin bulunduğu salonda 10 kişi oylamaya ‘evet’ oyu verdi, 80 kişi ‘hayır’ oyu verdi, 40 kişi ise çekimser kaldı. Çoğunluğu hayır dediği oylamada ‘evet’ kararının alınmasının ardından bizde yetkililere ilk önce dilekçe verdik akabinde 11 Kasım’da yapılan toplantı da tekrar ekmek konusu oylamaya açılsın diye söyledik. Hiçbir şey yapılmadı. Biz de mahkemeye başvurduk.” dedi.

İTO CEVAP VERMEDİ

İTO yetkilileri Meclis toplantısında usulüsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin sozcu.com.tr’nin sorularını yanıtsız bıraktı. Toplantının içeriği katılım durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

HUKUKA AYKIRI

İTO yetkililerinin kendilerini mahkemeye yönlendirdiklerini belirten Başkan Keçeli, “İTO’da çekimser oy kullananlar ‘evet’olarak kabul ediliyormuş. Bu uygulama hukuka aykırıdır. ” dedi.