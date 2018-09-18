FİSKOBİRLİK’ten skandal uygulama

FİSKOBİRLİK skandal bir uygulamaya imza attı. Şirkete ait marketten alış veriş yapmadığı tespit edilen personellerin maaşlarından 200 ile 350 TL arasında kesinti yaptı.

FİSKOBİRLİK, 300 çalışanının maaşında skandal kesinti yaptı. Her işçiden 200 ila 350 lira arasında kesinti yapan birlik, gerekçesini de fabrikanın panosuna astı. Bazı personelin şirkete ait marketten alış veriş yapmadığını tespit eden Fiskobirlik, maaş kesintisi kadar marketten alış veriş yapılması şartı getirdi.

SKANDAL YAZI

İşte işçilere duyurulan skandal yazı:

“Tüm personelin dikkatine. Şirketimizce gerçekleştirilen incelemelerde bir kısım personelin birliğimiz alt şirketi olan Fiskomar A.Ş'den alışveriş yapmadığı tespit edilmiştir. Kurumumuza ve Fiskomar A.Ş'ye maddi destek vermek adına çalışan personelin ücretlerinden (kesilecek miktar kadar alışveriş yapılması kaydıyla) bir miktar peşin ücret kesintisi yapılacak olup, (200-350 TL aralığında) bilgilerinizi rica ederiz.”