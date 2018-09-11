Fitch 4 bankanın notlarını indirdi

Fitch, Anadolubank, Fibabanka, Şekerbank ve Odeabank'ın notlarını düşürdü.

Fitch bu bankaların Yaşabilirlik Notlarını da düşürürken, notları olası bir indirim için izlemeden çıkardı, görünümlerini ‘negatif’ olarak belirledi. Fitch, not indiriminin son dönemde piyasa oynaklığı döneminde bankaların performanslarına, varlık kalitelerine, likidite ve fonlama profillerine yönelik artan riski yansıttığını, ekonomide sert bir iniş aşanması ve yatırımcı güveninde kötüleşme riskini de hesaba kattıklarını vurguladı.

Fitch, Ratings, Anadolubank ve Fibabanka’nın uzun vadeli kredi notlarını BB-‘dan B+’a, Şekerbank’ın kredi notunu B+’dan B’ye ve Odeabank’ın notunu BB-‘den B’ye indirdi.

FOREKS

AYRINTILAR GELİYOR…