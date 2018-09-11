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Fitch 4 bankanın notlarını indirdi

Fitch, Anadolubank, Fibabanka, Şekerbank ve Odeabank'ın notlarını düşürdü.

android-time 17:04 11 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Fitch 4 bankanın notlarını indirdi
Fitch, Anadolubank, Fibabanka, Şekerbank ve Odeabank'ın notlarını düşürdü.

Fitch bu bankaların Yaşabilirlik Notlarını da düşürürken,  notları olası bir indirim için izlemeden çıkardı, görünümlerini ‘negatif’ olarak belirledi.  Fitch, not indiriminin son dönemde piyasa oynaklığı döneminde bankaların performanslarına, varlık kalitelerine, likidite ve fonlama  profillerine yönelik artan riski yansıttığını, ekonomide sert bir  iniş aşanması ve yatırımcı güveninde kötüleşme riskini de hesaba  kattıklarını vurguladı.

Fitch, Ratings, Anadolubank ve Fibabanka’nın uzun vadeli kredi notlarını BB-‘dan B+’a, Şekerbank’ın kredi notunu B+’dan B’ye ve  Odeabank’ın notunu BB-‘den B’ye indirdi.

FOREKS

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Son güncelleme: android-time 17:2511.09.2018
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