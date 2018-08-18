Fitch, Rusya’nın kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın kredi notunu teyit ettiğini duyurdu.

Fitch Ratings’ten yapılan açıklamada, Rusya’nın uzun dönem yabancı ve yerli para cinsinden kredi notunun “BBB-” seviyesinde teyit edildiği, görünümünün “pozitif” olduğu belirtildi.

RUSYA’NIN BİLANÇOSU GÜÇLÜ

Açıklamada, Rusya’nın bilançosunun güçlü, dış finansmanının dirençli ve makroekonomik politikalar çerçevesinin güvenilir olduğu vurgulandı. Rusya’nın büyüme potansiyelinin eş değer ülkelere göre zayıf olduğu değerlendirmesine yer verilen açıklamada, ekonominin emtia bağımlılığının yüksek, yönetim standartlarının güçsüz ve jeopolitik gerginliklere açık olduğu ifade edildi.

Açıklamada, jeopolitik gerginliklerin artması ile makroekonomik ve finansal dengeyi bozacak yeni yaptırımlar getirilmesi durumlarında Rusya’nın kredi notunun olumsuz etkileneceği uyarısı yapıldı. Ayrıca açıklamada, potansiyel büyümeyi artıracak yapısal reformların uygulanması ve makroekonomik dengenin düzelmeye devam etmesi halinde ise ülkenin kredi notunun olumlu etkileneceği aktarıldı. Rusya ekonomisinin bu sene yüzde 1,8 büyüme göstermesinin beklendiğine yer verilen açıklamada, bu oranın gelecek sene yüzde 1,5 ve 2020’de yüzde 1,9 olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

AA