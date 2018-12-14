Fitch Türkiye değerlendirmesini açıklayacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Türkiye değerlendirmesini bu akşam açıklayacak. Değerlendirmede not tarafında bir değişiklik beklenmiyor.

Türkiye Fitch'ten ilk notunu 18 Ocak 1994 tarihinde aldı. İlk notumuz yatırım yapılabilir seviye olan BBB idi. Ardından 5 Kasım 2012 tarihine kadar Fitch nazarında Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke notunu alamadı. 5 Kasım 2012 tarihinde en alt seviyeden yatırım yapılabilir ülke notunu BBB- ile kaptık görünüm durağan olarak belirlenmişti.

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Fitch'in bu notu ve durağan görünüm kararı hain darbe girişiminin ardından 19 Ağustos 2016 tarihine kadar devam etti. Bu tarihte Fitch görünümü durağandan negatife çevirdi. Ardından 27 Ocak 2017'de Türkiye'nin notu BBB- seviyesinden BB+ seviyeni indirilerek yatırım yapılabilir ülke notu geri alınmış oldu. Kuruluş 21 Temmuz 2017’de görünümü ve notu değiştirmezken 20 Ocak 2018’de notu sabit tutup görünümü negatiften durağana çevirdi. Fitch 13 Temmuz 2018’de ise BB+ olan notu BB seviyesine indirerek görünümü de negatif olarak belirledi. Bu değerlendirmede ise not tarafında bir değişiklik beklenmiyor.