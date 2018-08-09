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Fitch: Türkiye’deki gelişmleri yakında izliyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Not indiriminden bu yana hava kötüleşti. Ekonomide sert bir iniş, not indirimini tetikleyebilir" ifadelerine yer verdi.

android-time 17:40 9 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Fitch: Türkiye’deki gelişmleri yakında izliyoruz
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Not indiriminden bu yana hava kötüleşti. Ekonomide sert bir iniş, not indirimini tetikleyebilir" ifadelerine yer verdi.

Derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin TL’nin keskin düşüşünü durdurması gerektiğini belirterek ülkedeki durumun not indiriminden bu yana daha da kötüleştiği uyarısında bulundu.

Fitch’in kıdemli analisti Paul Gamble, “Mevcut olayları dikkatlice izliyoruz. Türkiye’nin notunu 13 Temmuz’da BB’ye düşürme kararımızdan beri piyasa hassasiyeti daha da bozuldu” dedi.

Fitch analisti yakın dönemde baskıların hafiflemesi merkez bankasının eylemi ile ABD ile ilişkilerin iyileşmesinin kombinasyonu ile mümkün  olduğunu belirtti. Analist durumun nasıl gelişeceğini izlediklerini, sonraki gözden geçirmenin Aralık ayına kadar olmadığını ve o zamana kadar çok şey değişebileceğini ifade etti.

Gamble, sermaye girişinin ani durması ve ekonomide sert inişin yeni bir not indirimini tetikleyebileceğini belirtti.

FOREKS

Son güncelleme: android-time 18:3609.08.2018
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