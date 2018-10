Fitch’ten Türk bankalarına kötü haber

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının çoğunun notunu düşürürken, görünümün negatif olduğunu açıkladı.

Fitch, not indirimlerine neden olarak bankaların varlık kaliteleri, performans riskleri, likidite ve fonlama gibi konularda yapılan değerlendirmelerin olduğunu belirtti. Ficth Ratings, 13 Temmuz’da Türkiye’nin kredi notunu BB+’dan BB’ye düşürmüş, görünümü ise “durağan”dan “negatif”e çevirmişti.

Fitch’in 1 Ekim’de yayınladığı raporda adı geçen Türk bankaları şunlar:

Devlet bankaları

T.C. Ziraat Bankasi A.S. (LTFC: IDR ‘B+’/Negative)

Turkiye Halk Bankasi A.S. (LTFC: IDR ‘B+’/Negative)

Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O (LTFC: IDR ‘B+’/Negative)

Vakif Katilim Bankasi AS (LTFC IDR: ‘B+’/Negative)

Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (LTFC: IDR ‘B+’/Negative)

Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A.S. (LTFC: IDR ‘BB-‘/Negative)

Turkiye Kalkinma Bankasi A.S. (LTFC: IDR ‘BB’/Negative)

Özel bankalar

Turkiye Garanti Bankasi A.S. (LTFC IDR: ‘BB-‘/Negative)

Yapi ve Kredi Bankasi A.S. (LTFC IDR: ‘BB-‘/Negative)

Turk Ekonomi Bankasi A.S. (LTFC IDR: ‘BB-‘/Negative)

QNB Finansbank A.S. (LTFC IDR: ‘BB-‘ /Negative)

ING Bank A.S. (LTFC IDR: ‘BB-‘/Negative)

Kuveyt Turk Katilim Bankasi A.S (Kuveyt Turk; LTFC IDR: ‘BB-‘/Negative)

Alternatifbank A.S. (Alternatifbank; LTFC IDR: ‘BB-‘/Negative)

Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. (TFKB; LTFC IDR: ‘BB-‘/Negative)

Burgan Bank A.S. (Burgan Bank Turkey; LTFC IDR: ‘BB-‘/Negative)

ICBC Turkey Bank A.S. (LTFC IDR: ‘BB-‘/Negative)

BankPozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi A.S. (LTFC IDR: ‘BB-‘/Negative)

Denizbank A.S. (LTFC IDR: ‘BB-‘/Negative)