Fitch’ten Türkiye açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yetkililerin yaklaşan seçimlerin ardından, ekonominin temel zayıflıklarını ele almak için harekete geçmeleri halinde Türkiye'nin kredi notunun mevcut piyasa türbülansından sağ salim çıkabileceğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yetkililerin yaklaşan seçimlerin ardından, ekonominin temel zayıflıklarını ele almak için harekete geçmeleri halinde Türkiye’nin kredi notunun mevcut piyasa türbülansından sağ salim çıkabileceğini açıkladı.

Fitch son olarak Ocak sonunda, Türkiye’nin BB+ olan yatırım yapılabilir düzeyin bir altındaki kredi notunu teyit etmiş ve durağan olan not görünümünde değişiklik yapmamıştı.

Fitch Türkiye için yerel tahvil cinsi kredi notunda, S&P ve Moody’s’in iki kademe üstünde olan BBB- olan yatırım yapılabilir seviyesine sahip.

Türkiye’nin notunu yeni bir indirim için izlemeye aldığını açıklayan Moody’s’den farklı olarak Fitch’in “durağan” olan kredi notlarının her ikisi de ufukta bir indirimin olmayacağı anlamına geliyor.

NOT GÖZDEN GEÇİRMESİ 13 TEMMUZ’DA

Bir sonraki kredi notu gözden geçirmesi 13 Temmuz’da gerçekleşecek ve şu anda bir çok gerilim de var. Merkez Bankası kısa süre önce, yüksek enflasyon ve cari açık gibi pek çok sorunların baskıladığı lirayı desteklemek için faiz oranlarını 400 baz puandan fazla artırdı.

Fitch Ratings gelişmekte olan Avrupa ülke notlarından sorumlu Paul Gamble, “Kısa süreli olarak bazı gerilimleri azalttılar ancak hala para politikası üzerinde siyasi etki konusunda belirsizlik sürüyor” dedi.

Gamble, “Para politikasının enflasyonu, enflasyon hedefinin yakınına götürememiş olması… Bu uzun vadeli bir zayıflık olarak duruyor”

Türkiye Fitch’in BB notuna sahip ülkeler listesindeki çift haneli enflasyona sahip tek ülke. Diğer taraftan GSYH’nın yüzdesi veya yıllık devlet gelirlerinin payı olarak birçok ülkeden çok daha düşük borcu var.

FAİZ SENARYOMUZ İLE UYUMLUYDU

Gamble, “Faiz artırımları bizim senaryomuz ile uyumluydu” diyerek, sadeleştirmenin “faydalı” olduğunu sözlerine ekledi.

Bununla birlikte Merkez Bankası ile ilgili endişelerin çözüldüğünü söylemek için henüz çok erken. “Hala önemli ölçüde politika faizinden ortalama fonlama faizine geçme kapasitesine sahipler, o nedenle bunun nasıl gelişeceğini göreceğiz.”

Halen yüksek küresel faiz oranları veya döviz piyasalarından kaynaklanan dışsal streslerin artması, kamu finansmanı veya ülkenin siyasi ya da güvenlik durumunda ciddi bozulmalar kredi notu değişiminin ana tetikleyicileri olmaya devam ediyor.

Türkiye 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine gidecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışırken partisi AKP ise parlamentodaki kontrolü elde etmek adına daha zorlu bir mücadele ile karşı karşıya.

Gamble “Bu seçimlerin ardından (hükümetin dikkatini dağıtacak) politik bir olay öngörmüyoruz. Bu nedenle hangi politikaların uygulanacağına bakıyor olacağız” dedi.

Türkiye yüksek bir cari açık ve yüksek bir dış borçlanma ihtiyacı olan bir ülke olduğunu da hatırlatan Gamble sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlar çok hızlı bir şekilde ele alınamayan (problemler). Küresel ortam oldukça hızlı bir şekilde değişiklik gösterdiği için yetkililerin (buna) nasıl cevap vereceğini görmemiz gerekiyor…. Ne dediklerinden çok ne yaptıklarına bakacağız.”

REUTERS