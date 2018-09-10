Fiyatlar yükseldi! İş adamları fabrikalarına sigorta yaptıramıyor

Döviz kurlarının yükselişiyle birlikte hammaddeleri ve teçhizatları dolarla alınan fabrikaların sigortalanması zorlaştı. Sigorta şirketleri fabrikaların daha fazla önlem almasını isterken iş insanları sigortacıların yüksek prim istediğini ifade ediyor.

Son dönemde artan döviz kurları fabrikaların sigorta primlerini de etkiledi. Türkiye’de en riskli grupta yer alan kağıt, tekstil ve kimya sektöründe ki fabrikaları sigortalatma olanakları zayıfladı. Sigorta şirketleri teçhizatlarını ve hammaddelerini çoğunlukla ithal eden bu fabrikalara yüksek primli fiyat çıkarıyor. Örneğin sigorta şirketi eskiden 1 milyon dolarlık bir fabrika için 3.5 milyon TL üzerinden rayiç bedel biçerken şimdi dövizdeki yükselişten dolayı 6,5 milyon TL üzerinden sigorta fiyatı veriyor. Bu nedenle fabrikalar sigorta yaptırmakta güçlük çekiyor.

YANICI VE TEHLİKELİ

Sanayideki firmaların kullandığı malzemelerin yanıcı ve tehlikeli olduğunu belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, kağıt, tekstil ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmaların riskli grupta yer aldığını söyledi. Gülle, “Kağıt, tekstil ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar riskli grupta yer alıyor. Sigorta şirketleri de bu duruma istinaden yüksek primler istiyorlar. Ayrıca bu tür fabrikaların makineleri çoğunlukla ithal.” dedi.

SANAYİCİLERLE ANLAŞAMAMA DURUMU VAR

Döviz kurundan kaynaklanan bir artış olduğunu belirten İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı firma sahiplerinin fabrikalarında yeterli önlemleri almadıklarını ifade ediyor. Bağcı, “Sigortacılarla sanayiciler arasında bir anlaşamama durumu var. Biz sigortacılar olarak belli kurallar dahilinde firmayı sigortalıyoruz. Ancak firmalar bu kuralları yerine getirmiyor. Örneğin kağıt çabuk zarar görebilecek bir madde. Üfleseniz zarar görür. Biz firma sahibine yere palet koy diyoruz. Firma sahibi bunu yapmıyor. Bunu yapmadığı takdirde de ufak bir su baskınında kağıt zarar görebilir. Biz sigorta şirketleri olarak bu tarz kuralları yerine getirmeyen firmaları sigortalamıyoruz.” ifadelerini kullandı.

KURALLARI RİSKE ATAN FİRMALARI SİGORTALAMIYORUZ

Sanayicilerin bu konuyu bakanlığa bile taşıdıklarını belirten, Bağcı,”Sanayici iş adamları bu konuyu bakanlığa bile taşıdılar. Ancak sigorta şirketleri de olası risklere karşı önlemler almak durumunda. Örneğin firmalarda duman dedektörü, yangın tüpü bunun gibi birçok madde önlemlerimiz arasında bu kuralları riske atan firmaları sigortalamıyoruz.” dedi

Ayrıca dövizde yaşanan hareketlilikten dolayı bu firmaların sigorta maliyetlerinin de arttığını belirten Bağcı,” Dövizdeki artış sigorta maliyetlerinde bir miktar artışa neden oldu. Çünkü ister istemez firmaların malzeme fiyatları da artıyor.” dedi.