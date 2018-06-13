Flaş UKOME kararı! 7 yolcu ve 12 saat sınırı kalktı

UBER’e karşı alınan UKOME kararı nedeniyle mağdur olan turizmcilerin tepkileri üzerine İBB geri adım attı. Turizm yolcu taşıma belgeli taksilere getirilen 7 yolcu sınırı ve 12 saat önceden rezervasyon zorunluluğu kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) UBER'i engellemek için aldığı en son karar İBB Meclisi'nde de gündeme geldi. CHP'li İBB Meclis Üyesi Erdal Tüfekçi, gündem dışı söz alarak mecliste yaptığı konuşmada 31 Mayıs 2018 tarihli UKOME kararının seyahat acentalarını güç durumda bıraktığına dikkat çekti. “Turizm Servis Aracı Güzergâh Kullanım İzin Belgesi” ile ilgili yapılan düzenleme ile acentalara; kendi ya da kiraladıkları araçlarda 7'den az turist taşımalarına yasak getirdiğini kaydetti. Aynı kararda yolcuların isimlerini 12 saat önceden Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirme zorunluluğu getirildiğini de vurgulayan Tüfekçi, “UKOME kararı ciddiye alınmayacak, hukuki geçerliliği olmayan, başkalarının hakkını gasp etmeye yönelik, yok hükmünde bir karardır. UKOME, uygulamadan doğacak sonuçlardan maddi ve manevi olarak sorumludur” dedi.

2 KISTAS KALDIRILDI

Tüfekçi'nin konuşmasının ardından söz alan UKOME toplantılarına gözlemci olarak katılan İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, UKOME’den turizmcilerin rahatlatan yeni bir kararın alındığını ve henüz imza aşamasında olduğunu söyledi. İmzalanmak üzere olan yeni UKOME kararını açıklayan Yeter “Turizmcilerin iki kaygısı vardı. Birincisi araçlardan 7 kişiden aşağı yolcu taşıma kıstas idi. İkincisi ise 12 saatten önce yolcu listesinin bildirilmesiydi. Bu maddeler geçen gün yaptığımız gözden geçirme toplantısında ele alındı. Turizm acentelerini rahatlatacak iki tane kıstası iptal ettik. Dolayısıyla araçlardaki yolcu sayısı 7 kişiden az olsa da bir problem değil. Toplu Ulaşım Hizmetleri'ne de herhangi bir bildirimde bulunarak rezervasyon yapmalarına gerek kalmadı. Bu kararla turizm acentelerini rahatlattık ” diye konuştu.