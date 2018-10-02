Fleetcorp için 3 ay geçici mühlet kararı

Konkordato başvurusu yapan otomobil kiralamanın önde gelen şirketlerinden Fleetcorp için üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Otomobil kiralama sektöründeki önemli firmalardan Fleetcorp geçtiğimiz günlerde konkordato başvurusu yapmıştı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin dün aldığı karara göre mahkeme Fleetcorp hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Bu karara göre 11 Eylül 2018 tarihinden itibaren üç ay süre ile Fleetcorp hakkındaki takipler durdurulacak, ihtiyatlı haciz kararları uygulanamayacak.

NE OLMUŞTU?

Filo kiralama sektörünün önemli oyuncularından biri konumuna yükselen şirket Kuveytli sahibinin yaşadığı mali sıkıntılardan sonra dar boğaza girdi. Banka borçlarını ödeyemeyen şirketin, yüzde 75 hissesi üç ay önce Kuveytli iki bankaya geçmişti.