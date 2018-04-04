Florya’da ilk randevu yarın

Galatasaray Spor Kulübü’nün Florya arsası için düzenlenecek ihalenin ilk oturumu 5 Nisan’da yapılacak.

Talipli firmaların belli olmasının ardından daha sonra yapılacak ikinci oturumda da açık artırma pazarlık ve kapalı zarfla teklif alma işlemleri uygulanarak arsa sahibi belli olacak. Emlak Konut, Galatasaray'ın Florya arsasına komşu 40 bin metrekarelik araziyi geçen yıl TOKİ'den 262 milyon lira bedelle satın almıştı. Şirket, her iki arsayı birleştirerek tek bir ihale yapacak. 42 bin 383 metrekaresi konut alanı olan toplam 63 bin 230 metrekarelik arazide emsale dahil 55 bin 98 metrekare inşaat alanı yer alıyor. Park, dini tesis, ilköğretim alanı da bulunan projede konutlar zemin artı 2 kat olarak inşa edilecek. İkiz, blok, sıralı ev veya teras ev şeklinde üretim yapılabilecek. Konut alanında toplam inşaat alanının yüzde 5'i kadar ticari alan izni de verilecek.

RİVA SATIŞA ÇIKACAK

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü, Haziran 2016'da hem Riva hem de Florya arazileri için protokol imzalamıştı. Yapılan anlaşmaya göre, Emlak Konut bu arsalarda gelir paylaşım ihalesi düzenleyecek. Arsa gelirinin yüzde 80'i kulübün, yüzde 20'si de Emlak Konut'un olacak. Riva arsasında geliştirilecek proje için Haziran 2017'de düzenlenen ihaleyi 3.8 milyar liralık teklif ve 952 milyon lira şirket payı teklif eden Yılmaz İnşaat kazanmıştı. Riva projesinin mimari çalışmaları tamamlanırken, 2018'in ikinci çeyreğinde projenin görücüye çıkması bekleniyor.