Fransa’nın kadro değeri Hırvatistan’ın üç katı

Dünya kupası finali Fransa ve Hırvatistan arasında oynanacak. Fransa 1 milyar euronun üzerinde olan kadro değeriyle turnuvanın en değerli takımı. Hırvatistan ise 364 milyon euroluk kadrosu ile turnuvanın en değerli 10. takımı konumunda. İki takımın kadro değerleri arasındaki fark 716 milyon euro. İspanya, Almanya, Brezilya gibi devler ise bu turnuvada Hırvatistan'ın yakaladığı başarıyı yakalayamadı.

2018 Dünya Kupası pazar akşamı sona eriyor. Kupa, ya yarı finalde Belçika’yı mağlup eden Fransa’nın ya da İngilizleri yenip finale çıkan Hırvatistan’ın olacak.

Turnuva öncesi bir çok futbol otoritesi Fransa’nın final oynama ihtimalini yüksek görüyordu. Ancak hemen hemen hiç kimse İspanya, Brezilya ve Almanya gibi devler dururken Hırvatistan’a şans tanımıyordu.

FRANSA İLK SIRADA

Kadro değerlerine bakıldığında iki takım arasında oldukça büyük fark bulunuyor. Fransa, değeri 1 milyar euronun üzerinde olan kadrosuyla kupaya katılan takımlar arasında ilk sırada yer alıyor. Fransızların kadrosunda Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, N’Golo Kanté gibi son dönemde Avrupa’nın en çok konuştuğu yıldızlar bulunuyor. Fransızların en pahalı futbolcusu ise turnuva öncesi 120 milyon euro değeri olan 19 yaşındaki genç yıldız Kylian Mbappé.

HIRVATİSTAN 10. SIRADA

Hırvatistan’ın kadro değeri ise rakipleri Fransa’ya oranla oldukça mütevazi. Hırvatlar 364 milyon euroluk kadro değeriyle turnuvaya katılan 32 takım arasında 10. sırada bulunuyor. Hırvat milli takımının en değerli oyuncusu ise 50 milyon euroluk değeriyle Barcelona’nın futbolcusu Ivan Rakitic. Öte yandan Hırvatlar Real Madrid’in orta sahası Luka Modric ve Juventus’un forveti Mario Mandžukić gibi çok önemli futbolcuları da kadrolarında bulunduruyor.

ARJANTİN VE İNGİLTERE’Yİ YENDİLER

Hırvatlar kadro değerinin saha içinde çok da önemli olmadığını bu turnuvada daha önce oynadıkları maçlarda kanıtladılar. Öyle ki Hırvatistan aynı grupta yer aldığı ve kadro değeri 679 milyon euro olan Arjantin’i 3-0 mağlup ederken, kadro değeri 874 milyon euro olan İngiltere’yi de yarı finalde 2-1 yenerek turnuvanın dışına itmeyi başardı.