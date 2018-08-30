Frappuchino’nun şekeri düşürüldü

Starbucks'ın ABD satışlarının yüzde 14'ünü içeren Frappuchino'nun şeker oranı düşürüldü. Firmanın farklı ürünleri için de şeker oranlarını düşürme çalışmalarına başlanığı bildirildi.

Starbucks'ın dünyada en fazla satan ürünleri arasında bulunan Frappuccino'daki şeker oranı düşürülüyor.

Firma şeker oranını düşürürken tadın değişmemesi için 20 farklı krema ve 70 tip vanilya kullandı.

Wall Street Journal'ın haberine göre Frappuchino'nun içinde iki fındıklı gofret kadar kalori bulunuyor. Mocha Frappuchino'nun 410 kalori olduğu hesap ediliyor. Düşük şekerli Frappuchino’nun kaç kalori olduğu henüz açıklanmadı. Ürün ilk etapta ABD’deki 600 Starbucks mağazasında satışa çıkarılacak.

Starbucks içecek geliştirme merkezinin başındaki Jason Davis şekerin azaltılıp tadın korunduğunu belirterek, “Hangi malzemelerin içinden çıkarıldığını anlamayacaksınız bile” diyor.

Starbucks'ın ABD'deki satışlarının yüzde 14'ünü Frappuchino'lar oluşturuyor. Şirketin gelirinin yüzde 11'i ise bu ürüne ait.