Son Dakika… FSM’den kaçak geçişler için flaş adım

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişi yasak olan hafif ticari araç sürücülerine 50 bin liradan 200 bin liraya kadar ceza geldi. Aylar sonra gelen cezalara tepki gösteren sürücüler, yetkililerden yardım istemişti. Binali Yıldırım’dan cevap geldi. Mağdur vatandaşlarında aralarında bulunduğu 5 kişilik heyet bugün Karayolları Birinci Bölge Müdürlüğü’nde saat 16:00’da Başkan Yıldırım ile bir araya geliyor.
CEZALAR 1 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Konuyu doğrulayan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Bugün TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile saat 16:00’da görüşeceğiz. FSM mağdurlarının ödeyemeyeceği borçlarının silinmesi talebinde bulunacağız. Cezalar 10 bin ile 1 milyon lira arasında değişiklik gösteriyor.” dedi.
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.