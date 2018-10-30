Furniture İstanbul 6 Kasım’da başlıyor

Mobilya sektörünün önemli fuarlarından Furniture İstanbul, 6 Kasım tarihinde CNR EXPO Yeşilköy'de kapılarını açıyor. Fuar mobilya sektörünün çatı kuruluşu MOSDER tarafından 14 yıldır düzenlenirken son iki yıldır Furniture İstanbul adıyla organize ediliyor.

6 – 11 Kasım tarihleri arasında sektörü bir araya getirecek olan Furniture İstanbul ile ilgili görüş bildiren MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın; “Mobilya sektörü, ülke ekonomimizin önemli yapı taşlarından biri. MOSDER olarak bizler, bundan 15 yıl önce sektörümüzü geliştirmek ve büyütmek hedefiyle yola çıktık, bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 14 yıldır devam ettirdiğimiz Furniture İstanbul da sektörümüze güç kazandırmak adına yürüttüğümüz en önemli faaliyetlerin başında geliyor. Furniture İstanbul'da; İstikbal, Bellona, Yataş, gibi yıllardır Türk mobilya sektörüne yön veren, sektörümüzü yurt dışında da başarıyla temsil eden büyük oyuncuları bir araya getireceğiz. Fuarımızda hedef olarak belirlediğimiz 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaşarak, yılın ilk yarısında 5,8 oranında küçülen mobilya sektörüne önemli bir katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Dernek olarak ülke ekonomisinin hedeflenen noktaya ulaşabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekonomimizin yerli üretimle ve artan ihracat rakamlarıyla güçleneceğine inanıyor ve katma değerli mobilya üretimi noktasında üretici firmalarımızı teşvik ediyoruz.” dedi.

“HEDEF PAZARLARIMIZ GENİŞLİYOR”

Furniture İstanbul'da çok sayıda alım heyetini ağırlayacaklarını belirten Öztaşkın; “Yıllardır cari açık vermeyen mobilya sektörünün ihracat rakamlarını fuarımız sayesinde daha da yukarı taşımayı amaçlıyoruz. Fuarımızın yaratacağı etkiyle birlikte 2018 yılını 3 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Bu yıl mobilya sektörünün lider ülkeleri İtalya, Almanya, Avusturya ve İsviçre'nin yanı sıra, sektörün hedef pazarları olan Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde ülkeden ziyaretçi ve VIP alım heyetlerini ağırlayacağız. 60 bin metrekare alanda, 90 bin yerli ve yabancı ziyaretçi hedefi ile kapılarımızı açıyoruz. Sektörümüz uzak pazarlara açılma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Firmalarımızın dış ülkelerde adının duyurulması ve ticari ilişkilerimizi artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diyerek, ülkemizi 5 yıl içerisinde dünyanın ilk 5 ihracatçı ülkesi içinde görmek için çalıştıklarının altını çizdi.