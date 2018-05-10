Galatasaray da borç yapılandırmasına gidiyor

Galatasaray dört bankaya olan borçlarını iki bankaya çevirip 24 ay içinde kulübü kara geçirmek için borç yapılandırmasına gidiyor.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Galatasaray ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 551 milyon lira alacaklarının ise 1 milyar 442 milyon lira olduğunu söyledi. 19 Mayıs cumartesi çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve yeniden aday olduğunu olayan genel kurul öncesi üyelere açıklamada bulunan Cengiz, “Sağ olsunlar çok büyük iki bankamızın sendikasyon kredisiyle 4 bankaya olan borcu 2 bankaya indirip faizleri düşürerek yeniden yapılandıracağız. Sıkı mali politikalarla 24 ay içinde kulübü kesinlikle kara geçireceğiz bundan eminiz” diye konuştu.