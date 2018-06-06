Garanti’den bayram kredisi

Garanti Bankası, Bayram Kredisi kampanyasını başlattı. Banka müşterileri kampanya kapsamında, yüzde 1,49’dan başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Garanti Bankası açıklamasına göre, banka müşterileri kampanya kapsamında, yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Bayram Kredisi hakkında bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, “Her bayram öncesi olduğu gibi, farklı ihtiyaçların ortaya çıktığı, yaz tatili planlarının da yapılmasıyla, harcamaların arttığı bir dönem geliyor. Garanti olarak, müşterilerimizin artan ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi için, hazırladığımız ihtiyaç kredisi kampanyamızı, bu bayram da tekrarlıyoruz. Müşterilerimizin, 48 aya varan vadelerle, bütçelerine en uygun ödeme planını seçerek, Ramazan Bayramı ve yaz tatillerini keyifle geçirmelerini amaçlıyoruz. Garanti'nin Bayram Kredisi'ne tüm kanallarımızdan kolayca ve çok hızlı şekilde başvuru yapanlar, bayrama özel kampanyamızdan hemen yararlanabilir.” ifadelerini kullandı.

AA