Gaziantep Ticaret Odası’ndan yüksek enflasyon uyarısı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, “Yeni ekonomik programın önceliğinin enflasyonla mücadele ile dengeli ve sürdürülebilir büyüme olması ve yapısal reformların dikkatle takip edilmesi ülkemizin sosyo-ekonomik gelişiminin ana reçetesi olacaktır” dedi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, oda hizmet binasında Meclis Başkanı Hilmi Teymur’un başkanlığında yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve disiplin kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odası’nın faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirerek siyasi ve ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TEYMUR: “YERLİ ÜRETİME ODAKLANMALIYIZ”

Meclis toplantısının açılışında konuşan Meclis Başkanı Hilmi Teymur, küresel düzeyde yaşanan olayların döviz kurlarına ve ekonomiye etkilerinin yüksek seviyede olduğunu, hükümet tarafından alınan önlemler sayesinde döviz kurlarında gerileme yaşandığını söyledi. Döviz kurlarındaki dalgalanmadan özellikle dışa bağımlı sektörlerin olumsuz etkilendiğine dikkat çeken ve hükümet tarafından açıklanan destek paketlerinin piyasaların yanı sıra iş dünyasına da umut ve güç verdiğini belirten Meclis Başkanı Teymur, “Döviz kurlarının önümüzdeki günlerde daha makul seviyelere gelmesi en büyük temennimizdir. Ülkemiz uzun zamandır çok önemli sınavlar veriyor. Bu sınavdan da başarı ile çıkacağız. Biz büyük Türk milleti olarak bir ve beraber oldukça önümüzdeki engelleri tek tek aşarız. Sorunları aşmak için daha çok çalışmalı, üretmeli, ihracata odaklanmalı, katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz. Bunun yanında yerli üretime odaklanmalı ve bunu yaygınlaştırmalıyız” dedi.

YILDIRIM: “EKONOMİK SAVAŞTA REEL SEKTÖR OLARAK HÜKÜMETİN YANINDAYIZ”

Meclis toplantısında GTO’nun faaliyetleri, gerçekleşen toplantılar ve ziyaretler hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye’ye karşı yapılan ekonomik saldırıda reel sektör olarak atılacak tüm adımlarda devletin ve hükümetin yanında olduklarını söyledi.

“YENİ EKONOMİK PROGRAMIN ÖNCELİĞİ ENFLASYONLA MÜCADELE İLE DENGELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME OLMALI”

Reel sektör olarak ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri memnuniyetle karşıladıklarını belirten GTO Başkanı Yıldırım, “Yeni ekonomik program ile dövizde yaşanan bu sert dalgalanmanın ardından başta Merkez Bankası olmak üzere BDDK ve diğer kurumların aldığı ekonomik tedbirlerin piyasaları rahatlatacağı aşikârdır. Yeni ekonomik programın önceliğinin dengeli ve sürdürülebilir büyüme olması ve yapısal reformların dikkatle takip edilmesi ülkemizin sosyo-ekonomik gelişiminin ana reçetesi olacaktır. Reel sektör ile devletin omuz omuza çalışmasıyla bu süreç çok daha çabuk ve çok daha az zararla atlatılacaktır. Ülkemize karşı sürdürülen ekonomik savaşta, biz de girişimci iş insanları olarak her zaman olduğu gibi ‘yerli ve millî' mücadelemize devam edeceğiz. Bu sürecin etkisini azaltacak çözüm önerilerimizi de bir ‘Anadolu Yaklaşımı' içerisinde ilgili Bakanlıklarımıza sunduk. Ülkemize karşı yapılan bu ekonomik saldırıda reel sektör olarak atılacak tüm adımlarda devletimizin ve hükümetimizin yanındayız. Şu anda yalnızca ülkemiz değil bütün dünya Amerika’nın başlattığı ekonomi savaşında mücadele veriyor. Ülkemiz daha önce de birçok kez ekonomik ve siyasi ablukaya alındı ama bunları birlik ve beraberlik içerisinde elbirliğiyle atlattık. Bunu da el ve yürek birliğiyle atlatacağız” dedi.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ABD’nin kabul edilmeyecek bu yaklaşımlarından bir an önce vazgeçmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.