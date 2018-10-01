Gaziantep’te her üç fırından birisinde gramaj eksik

Gaziantep’te, ekmek fiyatlarına gelen son zamlar ile birlikte, gramajlarda ve fiyatlarda haksızlık yaşanmaması adına pide fırınlarına yönelik yapılan denetimler çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu. Denetlenen 142 fırından 37’sine gramaj eksikliği ve terazi bulundurmamalarından dolayı işlem yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, pide fırınlarına yönelik denetleme çalışmalarını sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı kapsamında olan merkez Şahinbey ile Şehitkâmil ilçelerinde faaliyet gösteren pide fırınları ile unlu mamül imalatı yapan iş yerlerinde ekmek gramajı, tartı ölçüm ve ayarları, personel kıyafetleri, ortam hijyeni gibi konularda denetimler gerçekleştirdi.

Ekmekleri tek tek tartarak gramajlarını kontrol eden ekipler, ekmek yapılan yerlerin de hijyenik olup olmadığını kontrol ederek uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde ayrıca kurallara uymayan ve çevre kirliliğine neden olan fırınlara eksikliklerinin giderilmesi konusunda süre verildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı M. Salih Yıldırım, “İlimizdeki fırınları düzenli olarak denetliyoruz. İlimizdeki fırınlar ve gıda üretimi yapan iş yerlerini, hijyen ve sağlık koşullarının yanı sıra etiket ve ambalaj hususlarında da kontrol ediyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyen ve gramaj kurallarına uygun ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri tüketebilmesi amacıyla fırınlarımızı sık sık denetliyoruz. Yaptığımız denetimlerde temiz ve sağlıklı ürün üreten esnafa da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

142 FIRINDAN 37'SİNDE EKMEKLERİN GRAMAJI DÜŞÜK VE TERAZİLERİ YOK

Yıl boyunca rutin bir şekilde denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, “Son iki aylık periyot içerisinde 142 pide fırını ekiplerimiz tarafından denetlendi. 37 fırına gramaj eksikliği ve terazi bulundurmamalarından dolayı işlem yapılmıştır. Söz konusu kurallara uymayan fırıncı esnafına Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekli cezai işlem yapıyoruz” dedi.

Ekmekleri tek tek tartarak gramajlarını kontrol eden ekipler, ekmek yapılan yerlerin de hijyenik olup olmadığını kontrol ederek uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde ayrıca kurallara uymayan ve çevre kirliliğine neden olan fırınlara eksikliklerinin giderilmesi konusunda süre verildi.