Gaziantep’te her üç fırından birisinde gramaj eksik

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, pide fırınlarına yönelik denetleme çalışmalarını sıklaştırdı.
Zabıta ekipleri, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı kapsamında olan merkez Şahinbey ile Şehitkâmil ilçelerinde faaliyet gösteren pide fırınları ile unlu mamül imalatı yapan iş yerlerinde ekmek gramajı, tartı ölçüm ve ayarları, personel kıyafetleri, ortam hijyeni gibi konularda denetimler gerçekleştirdi.
Ekmekleri tek tek tartarak gramajlarını kontrol eden ekipler, ekmek yapılan yerlerin de hijyenik olup olmadığını kontrol ederek uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde ayrıca kurallara uymayan ve çevre kirliliğine neden olan fırınlara eksikliklerinin giderilmesi konusunda süre verildi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı M. Salih Yıldırım, “İlimizdeki fırınları düzenli olarak denetliyoruz. İlimizdeki fırınlar ve gıda üretimi yapan iş yerlerini, hijyen ve sağlık koşullarının yanı sıra etiket ve ambalaj hususlarında da kontrol ediyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyen ve gramaj kurallarına uygun ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri tüketebilmesi amacıyla fırınlarımızı sık sık denetliyoruz. Yaptığımız denetimlerde temiz ve sağlıklı ürün üreten esnafa da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Yıl boyunca rutin bir şekilde denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, “Son iki aylık periyot içerisinde 142 pide fırını ekiplerimiz tarafından denetlendi. 37 fırına gramaj eksikliği ve terazi bulundurmamalarından dolayı işlem yapılmıştır. Söz konusu kurallara uymayan fırıncı esnafına Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekli cezai işlem yapıyoruz” dedi.
Ekmekleri tek tek tartarak gramajlarını kontrol eden ekipler, ekmek yapılan yerlerin de hijyenik olup olmadığını kontrol ederek uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde ayrıca kurallara uymayan ve çevre kirliliğine neden olan fırınlara eksikliklerinin giderilmesi konusunda süre verildi.
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