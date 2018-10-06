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Gaziantep’te skandal: Domates 75 kuruşa alındı 5 TL’ye satıldı

Gaziantep'te, pazar denetimine çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fatura ile satış fiyatı arasında yüksek fark olan pazarcıya tepki gösterdi. Başkan, 75 kuruşa aldığı domatesi 5 liraya satan pazarcıya, ya fiyatı indirmesini ya da tezgahının kaldırılacağını söyledi.

android-time 13:12 6 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Gaziantep'te, pazar denetimine çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fatura ile satış fiyatı arasında yüksek fark olan pazarcıya tepki gösterdi. Başkan, 75 kuruşa aldığı domatesi 5 liraya satan pazarcıya, ya fiyatı indirmesini ya da tezgahının kaldırılacağını söyledi.

Gaziantep'te merkez ilçe Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte fiyat denetimi ile tüketici haklarının korunmasına yönelik toplantı düzenledi.

Belediyede yapılan toplantının ardından Tahmazoğlu beraberinde zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte pazar denetimine çıktı. Kılıçoğlu Mahallesindeki pazarda denetim yapan Tahmazoğlu, vatandaşların domates fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etmesi üzerine bir pazarcıdan 5 liraya sattığı domatesin faturasını göstermesini istedi.

Aldığı faturada domatesin alış fiyatının 75 kuruş olduğunu fark eden Tahmazoğlu, ürünün 5 liraya satılmasına tepki gösterdi. Tahmazoğlu, tepki gösterdiği pazarcıya, “Olmaz böyle. Ya fiyatı düşürüyorsun, ya tezgahı kapatıyorsun” dedi. Tahmazoğlu’nun tepkisinin ardından pazarda bulunan esnaflar tezgahlarındaki sebze ve meyve fiyatlarını düşürdü.

DHA

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Son güncelleme: android-time 13:1506.10.2018
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