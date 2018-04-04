Gazprom Türk Akımı için İtalyanlarla görüştü

Gazprom Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili olarak İtalyan Snam ile işbirliğini görüştü.

Rusya’nın doğalgaz devi Gazprom ,Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesiyle ilgili olarak Avrupa’nın en büyük doğalgaz boru hattı işletmecisi olan İtalyan doğalgaz şirketi Snam ile olası işbirliği fırsatlarını görüştüğünü söyledi.

Gazprom, şirketlerin “Gazprom’un Türk Akımı projesinin uygulamasını dikkate alarak” işbirliğini görüştüklerini söyledi.

Gazprom ayrıca Snam CEO’su Marco Alvera’nın Gazprom Başkanı Alexei Miller’a, Snam’ın Akdeniz bölgesinde yeni gaz aktarım yollarının oluşturulmasını “kolaylaştırma” planlarından bahsettiğini aktardı.

REUTERS

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