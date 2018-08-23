Geçici kimlik belgesi başvuru: Geçici kimlik belgesi nasıl çıkarılır?

Geçici kimlik ya da geçici kimlik belgesi nedir? Geçici kimlik belgesi nasıl çıkarılır? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Kimlik kartı kaybolanların veya yeni kimlik kartı çıkartmak isteyenlerin, başvurudan sonra yeni kimlikleri gelene kadar mağduriyet yaşamamaları için geçici kimlik belgesi almaları gerekiyor. Peki, geçici kimlik belgesi nasıl çıkarılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Geçici kimlik, herhangi bir sebeple kimlik kartı çıkarmak için başvuruda bulunan bir kişiye sadece 15 gün süre ile geçerli olmak üzere verilen belgedir. Bir kişinin kimliğinin kaybolması, tahrip olması, çalınması veya benzeri sebeplerden dolayı, bu süreçlerin zarfında kimliksiz kalmaması adına geçici kimlik belgesi verilir.

Eskiden nüfus cüzdanı başvurusunda bulunulduktan sonra çok kısa bir sürede alınabilinmekteydi. Ancak yeni uygulamada nüfus cüzdanını yenilemek veya yeniden çıkarmak isteyen vatandaşların 10-15 günlük bir süre boyunca beklemeleri gerekiyor. Yeni kimlik belgeleri başvuruda bulunan kişilerin adreslerine iletiliyor. Bu süreç içerisinde kimlik belgesi bulunmayacak kişiler için geçici kimlik belgesi verilmesine karar verildi. Daha öncesinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre 10 gün süre geçerli olan geçici kimlik belgesi, daha sonra yapılan son dakika açıklamasıyla geçici kimliklerin geçerlilik süresi 15 güne çıkarıldı.

Geçici kimlik belgesi yeni kimlik belgesi gelene kadar yani 15 gün süre boyunca kullanılabilir. Geçici kimlik belgesi de nüfus cüzdanı yerine geçer ve tüm işlemler yine bu belge ile gerçekleştirilebilir.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Geçici kimlik belgesi, T.C. Kimlik Kartını almak için başvuru yapacağınız İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınır. Her nüfus müdürlüğü tarafından verilmemektedir. Eğer geçici kimlik belgesine ihtiyacınız olduğunu (kayıp, çalıntı, tahrip olmuş nüfus cüzdanı) belirtmez iseniz geçici kimlik belgesi alamayabilirsiniz. Sadece yeni kimlik almak için başvuru yaptığınız nüfus müdürlüğü bu belgeyi düzenlemek ve vermekle yükümlüdür.