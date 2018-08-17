Genel Sağlık Sigortası, sosyal güvencesi olanlar ile herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşların ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasına olanak sağlayan bir hizmettir. Gelir testi sonucu nasıl öğrenilir? Gelir testi sonucu sorgulama işlemi hakkında merak edilenler haberimizde...

Genel Sağlık Sigortası ya da kısaca GSS, her vatandaşın sağlık hizmetlerinden faydalanması için oluşturulan bir sistemdir. Genel Sağlık Sigortası kapsamında ne kadar prim ödeyip ödemeyeceğinizi ise gelir testi yaptırarak öğrenebilirsiniz. Peki, gelir testi sorgulama nasıl yapılır? Gelir testi sonucu sorgulama işlemi ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Gelir testi için en yakın ilçe kaymakamlık binasına başvuruda bulunup size verilen belgeleri muhtarlıklara onaylattıktan sonra, kimlik fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğrafla birlikte teslim edeceksiniz. Teslimden sonra gelir testi sonucunu öğrenme süreciniz başlamış olmaktadır. Bu tarihten itibaren genellikle sonuçlar 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Ancak yapılan başvuruların yoğunluğuna göre daha da uzun olabilmektedir.

GELİR TESTİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru yapan vatandaşlar başvuru yaptıkları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na giderek sonucu öğrenebilirler. Gelir testi sonucunda ailenin maddi geçim sıkıntısı olduğu ve Genel Sağlık Sigortası primini ödeyemediği tespit edilirse, ailenin GSS primleri Devlet tarafından ödenir. Ancak sonucu olumsuz çıkan vatandaşlar ise, GSS primlerini her ay ödemek zorundadır. GSS primi 2018 yılı için aylık 60 TL civarındadır. Bu primi ödeyen tüm vatandaşlar hem kendini hem de ailesini sağlık sigortası kapsamına aldırmış olur. Devlet ve üniversite hastanelerinde sigortalı çalışanlar gibi hizmet bedeli ödemezler. Sorgulama sonucunda G0, G1, G2, G3 gibi sonuçlar ortaya çıkar. G0, 0-300 TL arasında olanları ve en düşük limite dahil olanları ifade eder. Herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalmazlar. G1 içinde olanlar, 295 ve 886 TL arasında olanlardır. 35,46 TL prim öderler. G2, geliri 886 TL ile 1.773 TL arasında olanlardır. 106,38 TL prim öderler. G3 ise, 1.773 TL üzerinde gelire sahip olanları kapsamaktadır. 212,76 TL prim öderler.

GELİR TESTİ SONUCU SORGULAMA

Gelir testi sonucunuzu SGK il veya ilçe müdürlüklerinden öğrenmeniz mümkündür. Ancak gelir testi sonucunuzu almak ve ne kadar prim ödeyeceğinizi öğrenmek için çok daha kolay bir yöntem bulunmaktadır. Gelir testi sonucu sorgulama işlemini yapmanın bir başka yolu ise E-Devlet Kapısı. E-Devlet sistemine giriş yaparak gelir testi sonucu sorgulama yapabilirsiniz. Bu sayede devlet kurumlarında sıra beklemeden sadece T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresi ile kolay bir şekilde gelir testinizin sonucunu öğrenmeniz mümkündür.

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