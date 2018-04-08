Gençlerin en büyük problemi işsizlik

Son dönemde yaşanılan olumsuzluklara karşı tüm dünyada sahaya inen gençlerin sayısı hızla artıyor. ABD’de silah satışını protesto eden milyonlarca genç, Hindistan’da çocuk evliliklerine karşı yürüyüş düzenleyen 40 milyon genç ve çocuk, Pakistan’da gençlerin Taliban saldırılarını protestosu dünya gündeminde yer aldı. Küresel Şekillendirme Topluluğu’nun gençler üzerinde yaptığı araştırmaya göre, gençlerin en önemli sorunu yüzde 47.3 ile ekonomik fırsat yoksunluğu ve işsizlik.

Gençlerin ikinci en önemli sorunu yüzde 34.6 ile fakirlik olurken, üçüncü sırada yüzde 33.8 ile eğitimsizlik ve dördüncü sırada yüzde 31.7 ile gelir adaletsizliği yer aldı. Araştırmayı analiz eden uzmanlara göre, tüm dünyada gençler kendi doğrularının peşinden daha çok gidecek, ekonomik, siyasi ve toplumsal problemlere karşı seslerini daha fazla çıkaracak. Gençlerin taleplerinin, 1960'lardaki harekete benzer özellikler taşıdığı da ayrıca ifade ediliyor.

EŞİTLİK TALEBİ YÜKSEK

Araştırmaya katılan gençlere, kendilerini daha fazla nasıl özgür hissedecekleri de soruldu. Buna göre, gençlerin yüzde 49.9'u fırsatlara erişim eşitliğini belirtti. “Korku duymadan yaşam” diyen gençlerin oranı yüzde 35.3 olurken, onu yüzde 25.3 ile yaşam tercihlerini seçmede serbestlik takip etti. Herhangi bir yerde çalışma ve yaşama yetkinliğini isteyen gençlerin oranı yüzde 21.4 olurken, yönetimlere protesto özgürlüğü isteyenlerin oranı da yüzde 20.9 oldu.