Genel Sağlık Sigortası (GSS) ne kadar?

Sağlık güvencesi olmayanlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile güvenceye kavuşuyor. Peki GSS hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz? İşte “Genel Sağlık Sigortası (GSS) nedir? Kimler GSS kapsamında yer alır? GSS’lilerin sağlıktan yararlanma şartları nelerdir? GSS ne kadar?” gibi soruların cevapları…

Genel Sağlık Sigortası; kapsamdaki kişilerin öncelikle sağlıklarının korunması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin, sağlık riskleri ile karşılaşmaları durumunda ise gerekli sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan sigortadır.

KİMLER GSS KAPSAMINDA YER ALIYOR?

Herhangi bir kapsamda çalışmayan, sigortalı olmayan, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak anne, baba, eş ve ya çocukları üzerinden sağlık güvencesi olmayan, SGK'dan emekli maaşı ya da gelir almayan herkes zorunlu olarak GSS kapsamında yer alıyor.

GSS'LİLERİN SAĞLIKTAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

GSS'lilerin sağlıktan yararlanma şartları şu şekildedir;

Geriye dönük bir yıl içerisinde toplam 30 gün GSS primi ödemiş olması,

Kendi nam ve hesabına çalışanlar için sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 30 gün şartının yanı sıra 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekir.

Kişiler, sigortalılıklarının bitiminden itibaren 10 gün süreyle sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar. Buna ek olarak, son 1 yılda geriye dönük 90 günlük sigortalılığı olanlar, sigortalı olma niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle, bakmakla yükümlü oldukları kişiler dâhil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.

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GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) NE KADAR?

Vatandaşlar GSS'nin 2018 yılında ne kadar olduğunu merak ediyor. Buna göre; evdeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar yani 676 TL gelirliler Genel Sağlık Sigortası primi ödemeyerek sağlık hizmeti alabilecek.

Kişi başı gelir 676 lira ile 2029 lira arasında olanlar ise asgari ücretin 3'te 1'inin yüzde 12'si oranında yani 81 lira ödeyerek sağlıktan yararlanabilecek.

Geliri brüt asgari ücretle iki katı arasında olanların ise 243 lira GSS primi ödemesi gerekecek.

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