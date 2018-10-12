Genel Sağlık Sigortası nedir? GSS başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal güvenceye sahip olamayan kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilmelerini sağlayan Genel Sağlık Sigortası birçok kişi tarafından merak edilmektedir. 'Genel Sağlık Sigortası nedir?' ve 'GSS başvurusu nasıl yapılır?' soruları sıklıkla gündeme gelmektedir. Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası(GSS) uygulamasına geçildi. Bu uygulamada gelir testi neticesinde, asgari ücretin 1/3 oranından daha fazla geliri olan kişiler sağlık sigortasından faydalanmak için prim ödemekle yükümlülerdir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası, temel sağlık hizmetlerinden tüm vatandaşların yararlanmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra yabancıların da istekleri doğrultusunda sağlık sigortası kapsamına girebildikleri bilinmektedir. 18 yaşından büyükler sigorta kapsamında olduğundan, eğer sigorta sahibi değil veya çalışmıyorsa belli bir ücreti devlete ödeyerek sağlık, ecza, yoğun bakım gibi hizmetlerden faydalanabilmektedirler. 18 yaşından küçükler ise bu uygulamaya tabii değillerdir, ücretsiz faydalanabilmektedir.

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GSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

GSS başvurusu yapmak istiyorsanız belirli evrakları temin edip işlemlere başlanılması gereklidir. GSS başvurusu için gerekli belgeler;

-Kaymakamlık binası içinde bulunan Sosyal Hizmetler Birimine gidilerek GSS başvuru formu

-Muhtardan, e-devlet sisteminden veya nüfustan alınan İkametgâh Belgesi

-Kimlik Fotokopisi

-Alınan formda ilgili alanlar doldurulup Vergi Dairesine gidilir ve imzalatılır.

-Mahalle muhtarı gerekli yerler doldurulur ve imzalanır.

-Bütün alanlar doldurulup imzalatıldıktan sonra kaymakamlığa teslim edilir.

GSS BORCU NASIL SORGULANIR?

GSS borcu olanlar, borçlarını kolay bir yöntemle sorgulayabilmektedirler. E Devlet üzerinden yapılan sorgulamayla GSS prim borcunuzun olup olmadığını, varsa ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

-E Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) uygulamasından öncelikle, şifrenizle giriş yapmalısınız.

-Arama bölümüne ‘GSS’ yazınız.

-Karşınıza çıkan ‘Sosyal Güvenlik Kurumu/Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’ (https://www.turkiye.gov.tr/ sgk-gss-borc-dokumu) sekmesine tıklayınız.

-Sonuç olarak borcunuzun olup olmadığı açılan ekranda karşınıza çıkacaktır.