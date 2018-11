Artık izleyici televizyondan ne bekliyor?

İnsanlar ana akım kanallardan uzaklaştıkça internet dizileri veya alternatif TV kanallarına yöneliyorlar. Televizyon endüstrinin içinde bulunduğu konumu ve Türkiye pazarındaki hedeflerini bünyesinde TLC ve DMAX'i barındıran Discovery Türkiye Ulusal Yayınlar Genel Yayın Yönetmeni Ayşen Şenon ile konuştuk.

Türkiye'de bazı insanlar televizyondan uzaklaştı. Siz böyle bir dönemde yayına başladınız ve ilgi gördünüz. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Türkiye'de üç tip kanal var. Ana kanallar, haber kanalları ve alternatif kanallar. Ana kanalların yayın akışları birbirinin aynı. Gündüz kadın programı, haber bülteni ve arkasından drama (diziler) İzleyici ana kanalları izlediğinde hep benzer içeriklerle karşılaşıyor.

Türkiye'de bir açık vardı. Geçmiş dönemde CNBC-e farklılaşmıştı güzel dizileriyle. Ama artık dizilerin internetten erişilebilir olması bu platformun cazibesini yitirdi. TLC gerçek yaşamdan gerçek hayat hikayelerini farklı bir dille sunduğu zaman izleyici alternatifini bulduğunu hissetti.

Bir dekorasyon programı yayınladığımızda dekorasyon malzemelerinin kaç paraya satın alındığını anlatan bir program sunmuyoruz. Onda bile gerçek yaşam var. Evin yenilenmesi gerekiyor ve belli bir bütçesi var, belli bir zamanda taşınmak zorunda. Tıpkı gerçek yaşam gibi.

Dekorasyonu yalın bir dille anlatıyoruz. Seyirci gerçek hayatı görünce televizyonda işte bu benim için alternatif bir kanal diyor. Biz gerçek hayatın hikaye anlatıcısı olarak tanımlıyoruz kendimizi.

Kim seyirciniz?

Her yaştan seyircimiz var. DMAX'in hatırı sayılır bir kadın seyircisi olduğu gibi TLC'nin de hatırı sayılır bir erkek seyircisi var. Aile kanalıyız. Sadece beyaz yakalılar izliyor gibi bir algı var. SES grubunda C'den başlayarak A, B, C plus 1'i kapsıyoruz.

Bu kadar korsanın olduğu bir ülkede, internet dizilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

İnternete de televizyona da sunulan içerikler birbirinden ayrışabiliyor. Seyirci içeriği nerede bulacağını iyi biliyor. İnternet gelişen bir mecra. Biz de yatırım yapıyoruz o alana.

Bizim gibi kanallarda ‘video on demand’ (satın alınan içerik) platformu da var. Sadece internete sunduğumuz bir programımız da var. Bizim izleyicimiz internette izlediği bir programı televizyon da izleyebiliyor. Fakat ana kanal izleyicisinde durum böyle değil. İnternet dizilerinin televizyona konduğunda iyi tepki almadığını görüyoruz. Ana kanallarda internet ve televizyonun izleyicisi ayrışıyor.

Gazeteler belki bir gün internete kayacak ama televizyonun ölmeyeceğini düşünüyorum. Televizyon şekil değiştiriyor sürekli. Özel kanalların açıldığı dönemle şimdiki yayın akışlarını karşılaştırın. Seyircinin ihtiyaçlarına göre günden güne gelişebiliyor televizyon.

Bir formatın Türkiye'de tutup tutmayacağını nasıl hissediyorsunuz?

Benden önce DMAX'te Kırkpınar yağlı güreşleri yayımlanmış bir ana kanalda bu ilk. Çok da başarılı olmuş. Burada olsam ben de desteklerdim bu projeyi. Bazen ters köşeler seyirciyi çok güzel yakalıyor. Hiçbir şeye baştan hayır demeyi sevmiyorum.

Dış dünya algısını güçlendirmek isteyen bir seyircimiz var. Biz belki farklı denemeler yaparken daha cesur oluyoruz. Seyircimizin beğenmediği bir içerikte de ısrarcı olmuyoruz.

Prodüksiyonla başlamanın meslek hayatınıza nasıl bir etkisi oldu?

Öğrenciyken çalışmaya başladım. Televizyonun farklı alanlarında çalıştım. Prodüksiyon da çalıştım, MTV ve Nickolodeon'ın da başındaydım. Kanal yönetiminde çalıştım. Prodüksiyon tecrübesi aslında kanal yöneticisi iseniz size çok fazla deneyim getiriyor. Programın nasıl yapıldığını bildiğim için bunu bir avantaj olarak görüyorum. Önüme bir yapım geldiğinde ben biliyorum onun nasıl yapılıp nasıl yapılmayacağını.

İşin bir de reklam boyutu var… Reklamlar nasıl gidiyor?

Günbegün yeni izleyici geliyor. TLC televizyon izleyicisinin en fazla vakit geçirdiği ilk 10 kanaldan biri. Dolayısıyla bunu gören reklam veren TLC ve DMAX'i de görmezden gelemiyor.

En çok izlenen programlarınız hangileri?

DMAX için söyleyeyim Kırkpınar güreşleri inanılmaz takip edildi. Bilgehan Demir ile Boks Geceleri çok seviliyor. Orijinal Discovery'den gelen içeriklerden Hurda Avcıları çok beğeniliyor. TLC'de Emlak Avcıları 17 milyon kişiye erişmiş. Ağır Yaşamlar 15 milyon kişiye erişmiş. Bunlar yüksek rakamlar.