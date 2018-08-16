Giresun’da fındık fiyatı sezona 13 liradan başladı

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Yaşar İbaş, yeni sezona bir kilogram fındığın fiyatının 13 liradan başladığını, randıman farkıyla bu rakamın daha da yukarıya çıktığını söyledi.

İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat edilen yeni mahsul fındığın, pazara inme sürecine girdiğini belirtti.

RANDIMAN FARKIYLA FİYAT YUKARI ÇIKABİLİR

Serbest piyasada net bir fiyat oluştuğunu vurgulayan İbaş, “Yeni sezona bir kilogram fındığın fiyatı 13 liradan başladı ve randıman farkıyla bu rakam daha da yukarıya çıkıyor ancak bu fiyat, bir kilogram fındığın maliyetinin 10 lira civarında ve rekoltenin düşük olmasından yola çıkarsak çiftçiyi memnun etmeyecektir.” ifadesini kullandı. TMO’nun halen alım politikası ve fiyatını açıklamadığını anımsatan İbaş, “Ofisin daha erken fiyat açıklamasını bekliyorduk. TMO’nun açıklayacağı rakam piyasanın daha sağlıklı şekillenmesini sağlayacaktı. Çok geç olmadan TMO alım politikası ve fiyatını açıklamalı.” diye konuştu.

ÜRÜNLER EMANETE BIRAKILIYOR

İbaş, pazara emanet fındığın da inmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti: “Fındığını saklama imkanı bulamayan çiftçimiz ürününü emanete bırakıyor. Bugünlerde de pazara indirilen fındıkların büyük kısmı tüccara emanet için bırakılıyor. Çiftçilerimizden emanete fındık bırakmamalarını istiyoruz ama illa ‘Ben bırakacağım’ diyen varsa da kendilerinden tercihlerini lisanslı depodan yana kullanmalarını istiyoruz.” Depoya getirilecek fındıkların güvence altında olduğu ve istenilmediği sürece satılmayacağına işaret eden İbaş, şunları kaydetti: “Teslim edilen ürün miktarına karşılık ürün senedi veriyoruz. Bu senetle ihtiyacınız varsa bankadan kredinizi çekebiliyorsunuz. Teminat olarak gösterebiliyorsunuz. Ürün senedini istediğiniz gibi nakde çevirebiliyorsunuz.”