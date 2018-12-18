Girişimcilere göre en başarılı isimler Elon Musk ve Nevzat Aydın

Yıldız Teknopark’ın gerçekleştirdiği ankete göre, girişimcilerin hem yurtdışında hem de yurt içinde en başarılı bulduğu girişimciler Elon Musk ve Nevzat Aydın. Yaşadıkları en temel sorunun maddi kaynak bulma noktasında olduğunu belirten girişimcilerin yüzde 85’i, girişimlerini hayata geçirirken bireysel sermayelerinden yararlandıklarını belirtiyor.

Türkiye'nin teknoloji üssü Yıldız Teknopark'ın, bünyesinde faaliyet gösteren firmalar arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, girişimcilerin en başarılı bulduğu yurtdışındaki girişimci Elon Musk ve yurtiçinde ise Nevzat Aydın. Araştırmaya katılanlar Steve Jobs, Hamdi Ulukaya, Mark Zuckerberg ve Hüsnü Özyeğin'in de başarılı girişimciler arasında yer aldığı belirtmişlerdir.

Yüzde 41'i 25-34, yüzde 35'i ise 35-44 yaş aralığında bulunan Yıldız Teknopark girişimcilerinin yüzde 43'ünün girişimi 1-4 yıllık. Ankete katılan girişimcilere göre, Türkiye'de girişimcilerin yaşadığı en temel sorun maddi kaynak bulamamak. Network konusunda yetersiz kalmak, devlet teşvikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak, gerekli pazar araştırmasını yapmamak, ihtiyaç duyulan mentorlük desteğini alamamak ve ödeme sistemlerinin yetersizliği de diğer temel sorunlar arasında bulunuyor.

TEKNOPARKLAR HATALARI AZALTIYOR

Ankete katılan girişimcilerin “Türkiye'deki girişimler nerede hata yapıyorlar?” sorusuna yüzde 59 oranında “İş geliştirme süreçlerinde” yanıtını verdiğini söyleyen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, yatırımcı ilişkileri ve insan kaynağı yönetimi seçeneklerinin de öne çıktığını belirtti. Güner, “Teknoparklar, girişimlerin kritik hatalar yapmalarını engelleme noktasında çok önemli bir misyona sahipler. Biz de Yıldız Teknopark olarak, girişimlerin kuruluş aşamasından itibaren karşılaşabilecekleri tüm sorunlar için kapsamlı çözümler ve destekler sunarak, girişimcilerimizin her zaman yanında oluyoruz. Ülkemiz girişimcilik ekosisteminin gelişiminde rol oynamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

BAŞLICA MADDİ KAYNAK BİREYSEL SERMAYE

Girişimcilerin yüzde 85'i “Girişiminizi hayata geçirirken maddi kaynaklara nasıl ulaştınız?” sorusuna “Bireysel sermaye” yanıtını verirken, yüzde 50'lik bir kesim, hem devlet teşviklerinden hem de bireysel sermayelerinden yararlandıklarını belirtti. Yatırımcı desteği aldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 18'de kaldı.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Girişimlerin destek görmesi gereken aşamayı “Girişim fikri oluşup proje sunumu yapıldıktan sonra” şeklinde ifade eden girişimcilerin oranı yüzde 72'nin üstüne çıkarken, yüzde 24'lük bir kesim ilk anlaşma yapıldıktan ya da ilk ürün satıldıktan sonra destek almanın daha doğru olduğu düşüncesinde birleşti. Önümüzdeki 3 yıl içinde yeni bir Ar-Ge projesi planladığını belirtenlerin oranı yüzde 92'ye yaklaşırken, aynı süreçte yeni yatırım yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 70'i buldu. Anket, girişimcilerin ihracata yönelik vizyonlarını da ortaya koydu. Girişimcilerin yüzde 89'u gelecek 3 yıllık periyotta ihracat planladıklarını ifade ettiler.