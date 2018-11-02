GittiGidiyor’dan startup’lara destek

Yerli girişimlerin önünün açılmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çeken GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, “17 yıl önce bir startup olarak yola çıkan GittiGidiyor, bugün Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketleri arasında. Benzer başarı hikâyelerinin yazılması için startup'ları her platformda desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, tüm şirketlerin yaratıcı, yenilikçi ve ciddi bir ihtiyaca odaklanan startup’lara vereceği desteğin son derece önemli olduğunu belirtti.

2001 yılında GittiGidiyor’un da bir startup olarak yola çıktığını belirten Kantarcı, “Bugün GittiGidiyor, Türkiye’nin teknoloji temelli en büyük şirketleri arasında yer alıyor. 2011’den itibaren de yolumuza küresel e-ticaret liderlerinden eBay’in şirketi olarak devam ediyoruz. GittiGidiyor’daki başarı hikâyemiz örnek olmalı; çünkü yeni girişimlerin desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

GittiGidiyor’un startup dostu bir kimliğe sahip olduğunun altını çizen Kantarcı, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki yıllarda da bu stratejiyi uygulamayı ve startup’ların büyümelerine katkı sunmayı elimizden geldiğince sürdüreceğiz. Bu destekler en nihayetinde değerli fikirlerin ve yerli girişimlerin önünün açılmasını sağlayarak ülke ekonomisine katkı sunuyor.”

Öget Kantarcı, üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmayı amaçlayan Türkiye İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bu Gençlikte İŞ Var! yarışmasında rehberlik yaptığını da belirtti.

GittiGidiyor’un hizmet aldığı startup’lardan Tarentum’un EMEA Yönetici Ortağı Utku Azman, “Her startup için tecrübeli ve alanında uzman şirketlerin desteğini alabilmek paha biçilmez. Bir eBay şirketi olan GittiGidiyor ile çalışmak bizim için son derece mutluluk verici ve uluslararası deneyim elde etme noktasında da çok önemli” diye konuştu. VNGRS Bulut ve Data Bölümü Lideri İsmail Arslan da GittiGidiyor’la çalışmanın kendilerine büyük katkı sağladığını belirterek, “Yıllar önce iyi bir fikir üzerine inşa edilen GittiGidiyor’un bu süre içinde girişimci ruhunu kaybetmediğini söyleyebiliriz. Birlikte çalıştığımız süre boyunca bize aktardıkları tecrübelerin anlamı büyük” dedi.