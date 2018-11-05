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Global para transfer sistemi SWIFT’ten İran açıklaması

Belçika kökenli global para transfer sistemi SWIFT, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında bazı İran bankalarının işlemlerini dondurduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
android-time 17:16 5 Kasım 2018
Haberler Ekonomi
Global para transfer sistemi SWIFT’ten İran açıklaması
Belçika kökenli global para transfer sistemi SWIFT, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında bazı İran bankalarının işlemlerini dondurduğunu açıkladı.

Merkezi Belçika’da bulunan dünyanın en çok kullanılan para transfer sistemi SWIFT açıklamasında, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar kapsamında bir takım kısıtlamalar yapıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre SWIFT,  isimleri açıklanmayan İran bankalarının para transfer işlemleri için kullandığı mesaj sistemini dondurduğunu duyurdu. Gerçekleştirdiği dondurma eylemini dünya finans sisteminin istikrarı ve bütünlüğü açısından yaptığını bildiren SWIFT, ABD’nin yaptırım kararının hemen ardından harekete geçti. REUTERS

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