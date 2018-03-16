Gök; ‘Nişasta bazlı şeker kotası baskıyı azaltmak için yapıldı’

Hükümetin nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasını yüzde 10’dan yüzde 5’e indirmek için Meclis’te verdiği önerge, şeker işçileri ve tüketici dernekleri tarafından kuşkuyla karşılandı. Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, kota indiriminin özelleştirmeye karşı kamuoyunda oluşan baskıları hafifletmek için yapıldığını söyledi. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) temsilcileri de, “Kota indirimi geçici bir taktik. Özelleştirme sonrası yeniden yükseltilmeyeceğinin hiçbir garantisi yok” dediler.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı sürdürülen kampanyaya tüketici örgütlerinden de destek geldi. 102 tüketici derneğini temsilen TÜDEF başkanlığında Şeker-İş'i ziyaret eden tüketici örgütleri, özelleştirmenin durdurulması için her türlü demokratik tepkiyi vereceklerini bildirdiler. TÜDEF Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi halinde piyasayı NBŞ'nin ele geçireceğini, özelleştirmeden vaz geçilmemesi halinde tüketimden gelen güçlerini kullanıp NBŞ'li çikolata, bisküvi, kola, meyve suyu gibi ürünleri boykot kararı alacaklarını söyledi.

KOTA ARTSA NE OLUR?

Şeker-İş Başkanı İsa Gök de özelleştirmeye karşı kamuoyunda bugüne kadar hiç görülmedik bir tepki oluştuğunu söyledi. NBŞ kota indirim kararını, “Geç kalmış, iyi bir haber” olarak niteleyen Başkan Gök, “Bugüne kadar 9 dava kazandığımız halde düşürülmeyen kotaların özelleştirme öncesinde bir anda indirilmesi manidar değil mi?” diye sordu. Şeker Kurulu kapatıldığı için kota indiriminin şu anda bir anlam ifade etmediğini belirten Gök, “Bu sene devletin elinde 600 bin ton şeker fazlası olacak. Bu kadar stok varken kota artsa ne olur? Kota indiriminin özelleştirmeye karşı kamuoyunda oluşan baskıları hafifletmek için yapıldığını düşünüyoruz” dedi.

POLİS COPU, JANDARMA DİPÇİĞİ…

Başkan Gök, 2011 yılında fabrikaların yine satışa çıkarıldığını ancak o dönemde Başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın kamu yararı olmadığı gerekçesiyle satışı iptal ettiğini ifade ederken, bugün aynı şartnamelerle yine özelleştirmeye çıkılmasına anlam veremediklerini söyledi. O tarihte olduğu gibi bugün de özelleştirme halinde fabrikaların kapanacağını belirten Gök, “Ağrı'daki Kars'taki fabrikaları kapatırsanız baş kaldıran halkı polis copuyla, jandarma dipçiğiyle durduramazsınız. PKK terörünü engelleyemezsiniz. Şekerin sosyoekonomik yapısını incelemeden özelleştirmek büyük yanlıştır” uyarasında bulundu.

YEMEZSENİZ BREZİLYALILAR GİBİ OLURSUNUZ

Başkan Gök, NBŞ'nin insan sağlığını bozduğunu, kanser ve obeziteye yol açtığını da belirtirken, “Brezilya'da NBŞ tüketimi sıfır olduğu için hiç obez yoktur. O yüzden Brezilyalıların erkeği de kadını da kalem gibidir” dedi. Toplantıda Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve NBŞ'nin zararları hakkında iki farklı rapor oluşturduğu iddia edilen bilim kuruluna ilişkin de ilginç bir iddia da ortaya atıldı. TÜDEF Gıda Komitesi Başkanı Sinan Vargı, bilim kurulunun önce 12 bilim adamıyla toplanıp NBŞ'nin zararlı olduğuna yönelik bir rapor hazırladığını, ancak daha sonra kurula 13 üye daha atandığını, 25 kişilik yeni kurulun ise NBŞ ile doğal şekeri aynı gibi gösteren farklı bir rapor hazırladığını iddia etti. Vargı, Başbakanlık İletişim Merkezinden (BİMER) kendilerine 12 kişilik kurulun hazırladığı raporun doğru olduğunu ifade eden bilgi verildiğini de söyledi.