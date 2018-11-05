Goldman Sachs Jolly Tur’daki hisse oranını artıracak

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın Jolly Tur'daki hisse oranını artırması konusunda taraflar anlaşmaya vardı.

Jolly Tur’dan yapılan açıklamada, Goldman Sachs’ın bir süredir Jolly Tur ile hisse artırımı için müzakere ettiği belirtilerek, “Görüşmelerin olumlu sonuçlanması neticesinde, Goldman Sachs’ın Jolly Tur’dan ikinci hisse alımı hususunda el sıkışıldı” denildi.

Açıklamada, Goldman Sachs’ın Jolly Tur’da alacağı hisse oranına ilişkin bir bilgi yer almadı ancak çoğunluk hissesi ve yönetim hakkının Vardar Ailesi’nde olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Goldman Sachs 2016 yılında Jolly Tur ile hisse alımı konusunda anlaşmaya varmıştı. Türkiye’deki ilk yatırımını Jolly Tur ile gerçekleştiren Goldman Sachs, yine Vardar Ailesi’ne ait olan Gordion Teknoloji’ye de ortak olmuştu.

ABD’li şirket, bu iki hisse alımını ELQ Investors VIII Ltd. üzerinden gerçekleştirmişti.

REUTERS