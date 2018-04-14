Google ‘unutulma hakkı’ davasını kaybetti

Google'dan haklarındaki haberlerin kaldırılmasını talep eden iki İngiliz iş insanı davayı kazandı. Davanın dijital medya üzerinde ciddi bir etkisi olacağına inanılıyor.

Dünyanın gözü Suriye ve ticaret savaşları gibi konulara, içeride Türkiye kamuoyu yükselen dolar kuru ve gitgide artan hayat pahalılığı ile ilgilenirken İngiltere'de Google tarihi bir davayı kaybetti.

İki İngiliz iş insanı karıştıkları eski bir suç için haklarındaki makalelerin Google'dan kaldırılması için şirkete başvurdu. Google makalelerde ‘önemli kamu yararı' olduğu gerekçesiyle içerikleri Google arama motorundan kaldırmadı.

‘ÜZERİNDEN ZAMAN GEÇTİ’

Bunun üzerine iki iş insanı mahkemeye gitti. Cuma günü İngiliz hakim verdiği kararda Google'ı içerikleri kaldırmaya mahkum etti. Suçun işlendiği tarih üzerinden ciddi bir zaman geçtiği vurgulandı ve arama motorunda yer almasının gereksiz olduğuna karar verildi.

Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “'Unutulma hakkı' üzerine ciddi çalışmalar yapıyoruz. Fakat insanların yasal bilgilere ulaşması için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Hali hazırda Avrupa'da 2 milyon bağlantı için Google'a içerik kaldırma başvurusu yapılmış durumda. Bu başvuruların yüzde 8'i suç haberi, yüzde 7'sini ise ‘kişisel' haberler oluşturuyor.