Gözler Mehmet Şimşek’te

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında ekonomik durumu sıkıntılı olduğunu söyleyenlerin kendisini üzdüğünü söyledi. Erdoğan, “Aramızdaki bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içine düştüklerini görmek bizi üzdü.” diye konuşmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerle Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i kast edip etmeği akıllara geldi. Zira Şimşek şirketlerin döviz borçlarını yönetemediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:
Ardından dün Reuters'ın yayımladığı üst düzey AKP yetkililerine dayandırılan bir haberde bir kabine revizyonunun olası olduğu bildirildi. Kaynaklar ve yetkililer, bazı parti yöneticileri ile kabine üyelerinin beklenen performansı gösteremediğini seçime hazırlık dışında bu nedenin de değişimi gerekli kıldığını belirtiyorlar.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’a bugün gazeteciler tarafından Mehmet Şimşek’in durumu soruldu. Kalın Şimşek’in istifa edip etmediği sorusuna, “Bize gelen böyle bir şey yok” yanıtını verdi.