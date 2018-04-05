Gözler Mehmet Şimşek’te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bizi üzen arkadaşlar var' sözleri üzerine dün Reuters'ın 'kabine değişikliği olabilir' haberi gözleri Mehmet Şimşek'e çevirdi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Şimşek'in istifasıyla ilgili olarak, "Bize böyle bir şey gelmedi" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında ekonomik durumu sıkıntılı olduğunu söyleyenlerin kendisini üzdüğünü söyledi. Erdoğan, “Aramızdaki bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içine düştüklerini görmek bizi üzdü.” diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerle Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i kast edip etmeği akıllara geldi. Zira Şimşek şirketlerin döviz borçlarını yönetemediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

ʻʻ Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı JF Kennedy'nin lafı var; 'çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.' Şu anda faizler nispeten düşük; ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak. Bunlar için tedbir alıyoruz. Döviz borçlanmaya sınır getireceğiz; KOBİ'lerde yaptık. Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Ardından dün Reuters'ın yayımladığı üst düzey AKP yetkililerine dayandırılan bir haberde bir kabine revizyonunun olası olduğu bildirildi. Kaynaklar ve yetkililer, bazı parti yöneticileri ile kabine üyelerinin beklenen performansı gösteremediğini seçime hazırlık dışında bu nedenin de değişimi gerekli kıldığını belirtiyorlar.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’a bugün gazeteciler tarafından Mehmet Şimşek’in durumu soruldu. Kalın Şimşek’in istifa edip etmediği sorusuna, “Bize gelen böyle bir şey yok” yanıtını verdi.

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