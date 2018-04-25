Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında

ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişe paralel dolar/TL erken seçim kararı öncesi seviyelere yükselirken, piyasalar bugün saat 14:00'da sonuçları açıklanacak olan PPK toplantısına odaklandı.

Geçtiğimiz günlerde Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının ardından bugün yapılacak toplantı büyük önem taşıyor. Uzmanlar, PPK'dan faiz artırım kararı bekliyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kısa vadeli faizleri, ortalama fonlama maliyetini yüzde 12.75’ten 25 ile 75 baz puan artıracak şekilde yükseltmesi bekleniyor.

Ankete katılan 15 kurumun üçü önümüzdeki hafta ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12.75’te sabit kalmasını, dördü 25 baz puan artırılmasını, beşi 50 baz puan artırılmasını, üçü 75 baz puan artırılmasını bekliyor.

Enflasyon beklentilerinde bozulma eğilimi TCMB’den bir adım beklentisini güçlendirirken, analistler TCMB kararının son dönemde ciddi değersizleşme eğiliminde olan TL’nin seyrinde önemli bir belirleyici olacağına dikkat çekiyor.

ABD’nin Suriye’yi vuracağı endişeleri ile 11 Nisan’da 4.1944 ile tarihi zirveyi gören dolar/TL, sonrasında TCMB’den enflasyon risklerini azaltma adına faiz artışı dahil adımlar atabileceği beklentileri ve Suriye’de nispeten azalan sıcak çatışma riskiyle gerilemişti.

Geçen hafta ise erken seçim kararının siyasi belirsizliği azaltacağı beklentisi kur 4.09 civarından 4.01 seviyesine kadar geriledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesine gelmesi ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor.

Dolarda güçlenme eğilimi nedeniyle bu seviyelerde kalamayan kur gece saatlerinde erken seçim kararı öncesi seviyeler olan 4.1130’u gördükten sonra gün boyunca 4.10-4.08 bandında hareket etti.

Dolar/TL saat 09:00’da 4.0877/4.0890 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL aynı saatte euro/TL ise 4.9938/4.9943 seviyesinde bulunuyor.

SEÇİM GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde anket firmalarının yaptığı değerlendirmelere göre mevcut koşullarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden seçilmek için avantajlı durumda. Ancak muhalefetin göstereceği adaylara bağlı ortaya çıkabilecek olası ikinci tur seçimde dengelerin değişebileceği vurgulanıyor.

Öte yandan CHP’den 15 milletvekili TBMM’de grup kurarak 24 Haziran seçimlerine girebilmesi için İyi Parti’ye geçerken, muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adayları ve aralarında yapacakları olası ittifakların bu hafta belli olması bekleniyor.

Reuters’de bugün yer alan bir habere göre 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a muhalif tüm kesimlerin ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istediği belirtiliyor.

Ancak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylık ihtimalinin yüksek olması nedeniyle, Gül’ün ‘muhalif kesimlerin tek adayı olma’ düşüncesini cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda hayata geçirmesi zor görünüyor.

REUTERS