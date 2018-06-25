Gözler seçim öncesi verilen vaatlerde

24 Haziran seçimlerinin ardından gözler partilerin beyannamesinde yer alan vaatlere çevrildi. Vatandaş verilen sözlerin tutulmasını beklerken gündemin ilk sırasında bedelli askerlik ve OHAL'in kaldırılması yer alıyor.

Erken seçim kararının açıklandığı günden itibaren başlayan süreç dün sonuçlandı. Türkiye sandık başına gitti. Meclis’te çoğunluğu AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı alırken, cumhurbaşkanlığını seçimini Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Seçimin ardından gözlerde seçimlerin vaatlerine çevrildi.

GÖZLER BEDELLİ ASKERLİKTE

Seçim sonrası en merak edilen konu şüphesiz bedelli askerlik olacak. Bir çok vatandaşı ilgilendiren konu hakkında Başbakan Binali Yıldırım seçim öncesi, “5 milyondan fazla 5,5 milyona yakın. Eğer bu kadar alırsak her sene, 15 sene bu yığılmayı ortadan kaldıramayız. Bu sorun vatandaşlarımızın sorunu değil. Onların bu işte hiçbir kabahati yok. Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. Askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor.” açıklamasında bulunmuştu. Gözler artık seçim sonrasını işaret eden hükümette olacak.

ÇALIŞMA HAYATI

AKP’nin beyannamesinde vatandaşı en çok ilgilendiren konulardan birisi de çalışma hayatı. Buna göre yeni dönemde çalışma hayatında esneklik esas alınacak, iş güvenliği uygulamaları önemli önceliklerden biri olacak ve idari düzenlemeler güçlenecek, çocuk işçilikle mücadele edilecek. Gençlerin ve kadınların niteliklerini geliştirecek yeni eğitim programları uygulayacak ve kariyer danışmanlığı hizmetleri yaygınlaştırılacak. Çalışma koşullarından şikayetçi olan bir çok vatandaş AKP’nin verdiği sözleri tutmasını istiyor.

SOSYAL GÜVENLİK

AKP’nin seçim öncesi dini bayramlarda emeklilere vereceğini açıkladığı biner liralık ikramiye önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 18-29 yaş aralığındaki girişimci gençlerin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde 1 yıl süreyle Bağ-Kur primleri ödenecek. Yeni sağlık programları oluşturarak yerli ilaç ve tıbbi cihaz sanayi ile işbirliği modelleri oluşturulacak.

ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI

AKP’nin seçim beyannamesine göre para politikası, maliye politikasıyla eşgüdüm içerisinde sürdürülecek. Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek. Bunlara ek olarak enflasyon hedeflemesi rejimine devam edilecek ve enflasyon hedefleri,

hükümet ve Merkez Bankası tarafından üçer yıllık vadeler için belirlenmeye devam edilecek.

Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek. Döviz piyasaları yakından takip edilecek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılmaya devam edilecek. Fiyat istikrarını desteklemek ve döviz kuru kaynaklı olası oynaklıkların

makro-finansal istikrara etkilerini sınırlamak üzere sözleşmelerde Türk Lirasının kullanımı özendirilecek, firmaların döviz kuru riskini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli mekanizma ve teşvikler oluşturulacak.

İhracat reeskont kredileri aracılığıyla rezerv biriktirilmeye devam edilecek. Maliye politikası fiyat istikrarının sağlanmasında destekleyici olacak. Enflasyonda katılığa neden olan yapısal unsurların belirlenmesi ve giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla, kamu tarafından yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ve vergi ayarlamalarının enflasyon tahmin ve hedefleri ile uyumlu olacakt. Faizlerin oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirleri hayata geçirilecek.