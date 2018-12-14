14 Aralık güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? AA Finans Analisti İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dün faizlerde değişikliğe gitmemesinin faiz indirim endişelerini ortadan kaldırdığını ve dolar kurundaki yükselişin sınırlandığını ifade ederek, altının gram fiyatında 211-215 lira bandının takip edileceğini kaydetti. Memiş, ABD varlıklarında yaşanan toparlanma ve ticaret savaşlarına ilişkin risklerin azalmasının altının ons fiyatının değer kaybetmesine neden olduğunu, teknik olarak altının ons fiyatının 1.227 dolara kadar gerileyebileceğini söyledi.
14 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 213,9980 TL Satış 214,2335 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Alış 342, 670 TL Satış 350,470 TL
YARIM ALTIN
Alış 683,190 TL Satış 700,940 TL
TAM ALTIN
Alış 1. 370, 660 TL Satış 1.397,5900 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.420,0000 TL Satış 1.440,0000 TL
ONS ALTIN
Alış 1.232,95 TL Satış 1.233,28 TL
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