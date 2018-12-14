14 Aralık güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Gram altın, güne yükselişle başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararını değiştirmemesi ve dolar kurunda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor.Yatırımcılar ve vatandaşlar için güncel altın fiyatlarını ve uzmanların yaptığı son değerlendirmeleri haberimizde derledik. İşte 14 Aralık güncel altın fiyatları...

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? AA Finans Analisti İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dün faizlerde değişikliğe gitmemesinin faiz indirim endişelerini ortadan kaldırdığını ve dolar kurundaki yükselişin sınırlandığını ifade ederek, altının gram fiyatında 211-215 lira bandının takip edileceğini kaydetti. Memiş, ABD varlıklarında yaşanan toparlanma ve ticaret savaşlarına ilişkin risklerin azalmasının altının ons fiyatının değer kaybetmesine neden olduğunu, teknik olarak altının ons fiyatının 1.227 dolara kadar gerileyebileceğini söyledi.

14 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 213,9980 TL Satış 214,2335 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Alış 342, 670 TL Satış 350,470 TL

YARIM ALTIN

Alış 683,190 TL Satış 700,940 TL

TAM ALTIN

Alış 1. 370, 660 TL Satış 1.397,5900 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.420,0000 TL Satış 1.440,0000 TL

ONS ALTIN

Alış 1.232,95 TL Satış 1.233,28 TL