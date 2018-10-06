Hafta sonu güncel altın fiyatları: 6 Ekim’de gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları son günlerde çok radikal değişkenlikler göstermiyor. Bu hafta yatırımcısına kazandıran altın fiyatları yüzde 3,18 arttı. İşte 5 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüş gösterebiliyor. Bugün serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 237 lira oldu. Altın kaç lira? İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da çeyrek ve gram altın fiyatları arttı mı? İşte güncel rakamlar…

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatlarındaki son durum birçok kişi tarafından merakla araştırıyor. Küçük yatırımcının da büyük yatırımcının da dikkatini çeken altın fiyatlarında son durum merak ediliyor.

Bugün çeyrek altın 389 liradan satılıyor ve 381 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı 237 liradan satılırken, 238 liradan alınıyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise alışı 1.589,00 liradan işlem görürken, 1.565,00 lirada işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı’da ise 236,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 237 liradan, bin 560 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 581 liradan, 216 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 220 liradan, bin 525 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 545 liradan, 763 liradan alınan Yarım Ziynet 773 liradan ve 381 liradan alınan Çeyrek Ziynet 386 liradan satıldı.

ALTIN BU HAFTA KAZANDIRDI

Haftalık bazda Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 5,08 değer kaybederken, altın yüzde 3,18, dolar yüzde 1,74 ve avro da yüzde 1,28 değer kazandı. AA’nın aktardığına göre BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 100.647,00, en düşük ise 93.169,15 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,08’lik azalışla 94.883,47 puandan tamamladı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,18 artarak 237 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,13 artışla 1.581 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 375 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 386 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 1,74 değer kazanarak 6,1280 liraya, avro da yüzde 1,28’lik artışla 7,0640 liraya çıktı. Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,24, yatırım fonları da yüzde 0,19 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile “Kıymetli Madenler Fonları” oldu.