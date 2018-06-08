Gref: Denizbank´ı satma kararı çok zor oldu

Sberbank Başkanı Herman Gref, Denizbank´ın satış kararının çok zor olduğunu bildirdi.

Gref, bankanın hissedarlar toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu sene Mayıs ayında en büyük ve en başarılı aktifin, Türkiye´deki Denizbank´ın satış anlaşmasını imzaladığımızı biliyorsunuz. Benim için bu çok zor bir karardı” dedi.

Sberbank Başkanı, Denizbank´ın satışının Sberbank´ın sermaye değerlerinin tümünü iyileştirmeyi sağlayacağını belirterek, şunları söyledi: “Çeşitli zorluklara rağmen, buna Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi ve yaptırımlar da dahil olmak üzere banka en çekici aktif olmaya devam etti. Fakat yaptırım koşullarında bankanın çalışmasında belirli zorluklar yaşandı. Çünkü rakiplerimiz başka bir rekabet pozisyonunda bulunuyorlardı.”

Sberbank, Denizbank´ın yüzde 99.85´lik hissesinin Emirates NBD´ye satış anlaşmasını imzaladı. Anlaşmanın Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Denizbank´ın çalıştığı diğer ülkelerde onaylanması gerek.

DHA