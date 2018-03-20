GSS borç durumu sorgulama nasıl yapılır? İşte SGK’nın son uyarısı…

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların, prim ödeyip ödeyemeyeceklerini belirleyen gelir testiyle birlikte hayatımıza, “GSS borç sorgulama, GSS prim borcu hesaplama, GSS borcu sorgulama” gibi ifadeler girmiş oldu. SGK geçmiş borçlarla ilgili yeni bir düzenleme getirip bir de 'son tarih' verdi. Peki, Genel Sağlık Sigortası ne demektir? Genel Sağlık Sigortası borç sorgulaması nasıl yapılıyor? Öğrenmek isteyenler için haberimizi okumanız yeterli...

GSS borcunuz varsa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen son geçmiş borç ödeme tarihi 30 Nisan 2018 olarak belirlendi. Bilindiği üzere 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası(GSS) uygulamasına geçildi. Bu uygulamayla birlikte GSS kapsamında yapılan gelir testi sonucunda, gelirleri asgari ücretin 1/3 oranından daha fazla olanlar sağlık ve sigorta işlemlerinden yararlanabilmek için prim ödemekle yükümlü oldu. Peki Genel Sağlık Sigortası borcunuzun olup olmadığını nasıl öğreneceksiniz? İşte yapmanız gerekenler…

GSS BORÇ FAİZLERİ İÇİN SON TARİH VERİLDİ

Borcu olanlarla ilgili SGK 30 Nisan 2018’e kadar süre tanıdı. 2 Nisan’a kadar gelir testi yaptırıp gelir aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte biri olanların 1 Nisan 2017 öncesine ait gecikme zammı ya da cezası borçları silinecek.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR

Genel Sağlık Sigortası, temel amacı ülke genelinde tüm vatandaşların temel sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlamak olarak tanımlanabilir. Türkiye’de yaşayan tüm vatandaşlar, ülkede yaşayan yabancıların “istek”leri doğrultusunda sağlık sigortası kapsamı altına alınır. 18 yaşından sonra tüm vatandaşlar bu sigorta kapsamı içinde görülmektedir. Hastane, yoğun bakım, eczane gibi hizmet bu sigorta işlem yapılmaktadır. 18 yaşın altındaki vatandaşlar, şartsız bu hizmetten hiçbir ücret vermeden yararlanabiliyor. 18 yaşından büyük olanlar, çalışmıyorsa veya sigortalı değilse; belli bir ücret karşılığında bu hizmetten yararlanabilir.

GSS BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinden 2 farklı yöntemle sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

SGK'nın online tahsilat sitesi aracılığıyla ya da e-Devlet sistemine giriş yaparak.

SGK ONLINE TAHSİLAT BORÇ SORGULAMASI

Öncelikle kimlik doğrulaması için e-Devlet sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayfayı geçtikten sonra SGK online tahsilat sayfası açılacaktır.

Açılan pencerede “Sorgu Türü” bölümünden “Diğer Ödemeleri” seçin daha sonraki form alanında yer alan “Sorgu Tipi” bölümünden “GSS Primi” seçin. Daha sonra T.C kimlik numaranızı girerek borç sorgula butonuna basmanuz yeterli olacaktır.



E-DEVLET’TE GSS BORÇ SORGULAMASI

e-Devlet sistemi ile GSS borç sorgulama işlemini vakit kaybı olmadan daha pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

GSS borcunuzu öğrenmek için öncelikle yapmanız gereken size en yakın bir PTT şubesinden e-Devlet şifresi almaktır. PTT şubesine gittiğinizde üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek alabilirsiniz.

Şifrenizi aldıktan sonra (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu) sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. e-Devlet sistemine kişisel bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra ayrıntılı olarak GSS prim borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.