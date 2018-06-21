GSS gelir tespiti nasıl yapılır? Gelir tespiti başvurusu…

Sigortalı olarak çalışmayanlar ve bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayan kişilerin gelir testi yaptırması gerekiyor. Peki gelir testi nasıl yapılıyor? Gelir tespiti başvurusu ve merak edilen her şey haberimizde...

Gelir testi, kişilerin ve ailelerinin genel sağlık sigortası primlerini kimin ödeyeceğini ve primin ne kadar olacağını belirlemek amaçlı yapılmaktadır. Ancak gelir testi yaptırarak hiçbir ücret ödemeden de genel sağlık sigortasından yararlanması mümkündür. 2018 Gelir tespiti nasıl yapılır? Gelir tespiti başvurusu ve diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

GELİR TESTİ NEDİR?

Herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlem gelir testidir.

Bu kapsamdaki vatandaşların genel sağlık sigortalısı (GSS) oldukları tarihten itibaren ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.

6824 sayılı torba yasadan önce gelir testi yaptırmak bu kapsamdaki vatandaşlar için zorunluydu, primi devlet tarafından karşılanan grup ile birlikte 4 seviye vardı ve vatandaşların bu 4 seviyeden hangisi içerisinde olduğunun tespiti gerekiyordu, Torba yasa sonrası bu zorunluluk kalktı. Bu kapsamda olan kişiler gelirlerinin düşük olduğunu düşünüyorlar ise kendilerine gönderilen tebliğden itibaren bir ay içerisinde, gelir testine müracaat etmeleri gerekiyor.

GELİR TESTİ BAŞVURUSU

Gelir testi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na değil, kaymakamlıklar ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılır. Gelir testi yaptırmak isteyen vatandaşlar kendilerine verilen formları eksiksiz tam olarak doldururlar. Gelir testi için yanınızda TC kimliğiniz ve fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğrafınızı mutlaka bulundurun.

2018 GSS PRİMİ NE KADAR?

2018 yılında Genel Sağlık Sigortası primi 81 TL olarak geçerli olacak. Evdeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (676 TL) Genel Sağlık Sigortasından hiç bir ücret ödemeyerek faydalanabilecekler.

GELİR TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Gelir testinde gelir testine giren kişinin yaşadığı hanedeki eş, evli olmayan çocuk, büyükanne ve büyükbabanın gelirlerinin toplamı dikkate alınır. Yani, gelir testine giren kişinin sadece kendi geliri değil, yaşadığı hanedeki bu kişilerin gelirlerinin toplamı dikkate alınır ve gelir belirlenir. Gelir miktarı da hane içerisinde yaşayan kişi sayısına bölünerek hanedeki kişi başına düşen gelir tespit edilir.

Bu testin amacı, hane halkında kişi başına düşen gelirin tespiti olduğu için; aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları dikkate alınır. Test, aşağıdaki tespitlerin toplanmasıyla sonuca bağlanır. Ailenin gelirleri şunlardır:

– Ailenin tespit edilen aylık geliri

– Aile kendi evinde ya da kira ödemeden bir başkasının evinde oturuyorsa, evin rayiç bedelinin 240'ta biri.

– Ailenin oturmadığı başka konutu varsa bunların da 240'ta biri. – Aile bu konutu kiraya vermişse, kira bedeli.

– Dükkanlar için rayiç bedelin 240'ta biri.

– Arazi ve tarlaların rayiç bedelinin 240'ta biri.

– Binek otomobil ya da ticari amaçlı binek araç için rayiç bedelinin 120'de biri.

– Büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlar varsa, ilçe ya da il Tarım Müdürlüklerince bunlar için tespit edilen aylık gelir.

– Bankadaki mevduat hesapları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar.

– Sürekli olarak alınan burs, yardım gibi ödemelerin aylık ortalaması.

– Diğer tüm gelirlerin aylık ortalaması.

Aşağıdakiler ise harcamalar olarak kabul edilir:

– Giyim, gıda, sigara, yiyecek, kira, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi tüm giderlerin aylık ortalaması.

GELİR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI

Test sonucunda hane halkının harcama miktarı, gelirinden fazla çıkmışsa, bu durum ailenin aleyhine olacaktır. Çünkü fazla çıkan kısım, gelire ilave edilmektedir. Örneğin ailenin aylık geliri 1.300 lira çıkmışken, harcama miktarı 1.600 lira çıkarsa, aradaki 300 liralık fark da gelire eklenmekte ve ailenin geliri 1.300 lira yerine 1.600 lira olarak kabul edilmektedir.

2017 yılı nisan ayından itibaren gelir testi zorunluluğu ortadan kalktı. Yani işsiz kalındığında gelir testi yaptırılması artık zorunlu değil. Bunun yerine 2018 yılı için aylık 81 lira prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorsunuz.

Ancak maddi durumu olmadığı için bu tutarı da ödemek istemeyen kişiler gelir testi yaptırabilir ve test sonucunda hane halkının kişi başına düşen geliri, brüt asgari ücretin 1/3'ünden az olursa (2018 yılı için bu rakam 676 TL'dir) herhangi bir para ödemeden genel sağlık sigortalısı olabilir ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

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