Gülle: İş dünyasında tedirginlik var

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD ile ilişkilerdeki gerilim, ticaret savaşları ve İran ambargosu dolayısıyla iş dünyasında tedirginlik olduğunu belirterek, "Bu konuda ihracatçılar olarak bizler de görev almaya, siyasetin ticareti etkilememesi için çaba harcamaya hazırız." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı TİM ve Birlikler İstişare Toplantısı’ndaki konuşmasında, yeni yönetim olarak ilk istişare toplantılarını düzenlediklerini söyledi.

Toplantının misyonunu “TİM’i çok daha katılımcı, daha proaktif bir yapıya kavuşturmak” şeklinde açıklayan Gülle, “Farklı bakış açıları ile ortak bir akıl oluşturacağız. Şunu çok iyi biliyoruz; sadece bir kişinin çabası, ihracatımızı 2023 hedeflerine taşımaya yetmez. Bir ekip olarak birlikte hareket edeceğiz, birlikte çalışacağız ve birlikte yürüyeceğiz. Bugün bu düşünceler çerçevesinde toplandık. Birbirimizi daha iyi tanımak, dinlemek, fikir alışverişinde bulunmak, burada yer alan kurumumuzu, çalışacağımız projelerimizi daha iyi tanımak için toplandık.” diye konuştu.

İsmail Gülle, karşılıklı görüşlerini aldıklarını belirterek, çalışmaları daha etkin hale getirebilmek için fikir alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Çalışmalarını daha fazla ihracatçıya nasıl götüreceklerine odaklandıklarını aktaran Gülle, “Tüm firmalarımızı nasıl kucaklarız, bunlara odaklandık. Çalışmalarımızda, etkinliklerimizde hep beraber olma, dirsek dirseğe çalışma konusunda ortak irademizi ortaya koyduk. Tabii ki Ticaret Bakanlığımızın gücünü arkamızda hissetmek, bizleri çok daha öz güvenli kılıyor. Bu önemli toplantıya katılımınız bizleri motive etmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE DAHA HIZLI VE ETKİN YÖNETİM SİSTEMİNE KAVUŞTU”

TİM Başkanı Gülle, Türkiye’nin daha hızlı ve etkin çalışacak yeni bir yönetim sistemine kavuştuğunu belirterek, sandığa yansıyan iradenin 2023 hedeflerine giden yolda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu önemli görevi verdiğini ifade etti.

İhracatçıların önünü artık daha rahat görebildiğini dile getiren Gülle, şunları kaydetti:

“Hedefimiz belli; ihracatı artıracağız, ihracatla büyüyeceğiz, sorunlarımızı ihracatla aşacağız. Bildiğiniz gibi hepimiz bu makama hizmet için geldik. Bu hizmetlerde sizlerin desteği çok önemli, Bakanlığımızın bizlere sunduğu olanaklar çok kıymetli. Bugün hem sizi dinleyeceğiz hem de ihracata ilişkin sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi anlatacağız. Başkanlarımız kendi çalışma alanlarına giren konularda söz alarak sorunlarını arz edecekler. Ben geneli ilgilendiren birkaç konuya kısaca değineceğim.

ABD ile ilişkilerimizdeki gerilim, ticaret savaşları ve İran ambargosu dolayısıyla iş dünyasında tedirginlik var. Bu konuda ihracatçılar olarak bizler de görev almaya, siyasetin ticareti etkilememesi için çaba harcamaya hazırız. Sizlerin bu konuda yönlendirmelerinizi bekliyoruz. Devlet desteklerinde bir sadeleşme ihtiyacı söz konusu. Atıl olan desteklerin kaldırılması, kalanların kullanımının artırılması ve kolaylaştırılması, ek olarak uzak yol desteğinin sağlanması beklentilerimiz arasında. Eximbank’ın daha etkin finansman destekleri sunabilmesi için sermaye artışı ve krediye ulaşımın basitleştirilmesini talep ediyoruz.”

AA