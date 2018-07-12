Altın fiyatları bugün hızla yükseldi! 12 Temmuz çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları adeta uçuşa geçti, altının gramı son 15 günde yaklaşık 10 lira arttı! Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Ay başında düşüş gösteren altın fiyatları ilerleyen günlerde yükselişe geçti. Bugün serbest piyasada gram altın 193,56 liradan alınırken, 193,59 liradan satılıyor. İşte 12 Temmuz Perşembe 2018 Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları...

Altında hızlı yükseliş başladı! Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 12 Temmuz Perşembe günü yükselişe geçti. Altın fiyatları 15 günde yaklaşık 10 lira değer kazandı. Altın kaç lira? Altın 193-194 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte ayrıntılar…



GRAM ALTIN NE KADAR?

193,56 liradan alınırken, 193,59 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 307,51 liradan alınırken 314,52 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 613,09'dan alınırken 629,05 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1269,00 liradan alınıp 1280,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.