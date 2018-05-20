Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? 20 Mayıs fiyatları…

Altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. Altın fiyatlarındaki yükseliş bu hafta da sürdü. 20 Mayıs Pazar günü gram altın 186,60 liradan alınırken 186,73 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın kaç lira? 20 Mayıs Pazar 2018 güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın fiyatları Mayıs ayında da yükselişini sürdürdü. Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü son iki aydır yükseliş gözlemleniyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 186,73 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.239,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, fiyatları (TL) şöyle;

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?



Serbest piyasadaki en güncel altın fiyatları ve kuyumcu fiyatları şöyle;

– Bugün gram altın 186,60 liradan alınırken 186,73 liradan satılıyor. Çeyrek altın 297,32 lira alınırken 304,04 liradan satılıyor.

– Cumhuriyet altını ise 1.227,00 liradan alınıp 1.239,00 liradan satılıyor. Tam altın 1.192,1700 liradan alınırken 1.215,3700 liradan satılıyor.

– 22 ayar bilezik 169,8800 liradan alınıyor 170,0000 liradan satılıyor.

İLGİLİ HABER Dolar 4.5055 sterlin 6.0709 ile rekor tazeledi

ALTININ KİLOGRAMI 184 BİN 400 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) altının kilogramı 184 bin 400 liraya yükseldi. Altın piyasasında, 13 işlemde 16 milyon 564 bin 425,21 liralık ve 20 işlemde 21 milyon 656 bin 634,34 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 3 milyon 43 bin 149,53 liralık ve 1 işlemde 247 bin 817,95 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi, Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti oldu. BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kazandı.



ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.