Altın fiyatları bugün ne durumda? Çeyrek ve gram altın fiyatlarında hafif bir düşüş var!

Aylardır durmaksızın yükselen altın fiyatları bu hafta yatay bir seyirde, büyük çıkış ve düşüşler olmadan devam etti. Yatırımcısının yüzünü Temmuz ayında yükselişle güldüren altın fiyatlarında güncel durum merak ediliyor. 22 Temmuz Pazar yani bugün altın fiyatında Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,17 azalarak 189,00 lirayı gördü. İşte güncel çeyrek ve gram altında güncel durum...

Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları düğün sezonunun da gelmesi ile sıkça araştırılıyor. Altın fiyatlarında küçük dalgalanmalar devam ediyor. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı 21.7.2018 Kapalıçarşı güncel altın fiyatları haberimizde.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

189,75 liradan alınırken, 189,89 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 303,74 liradan alınırken 310,67 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 605,32’den alınırken 621,08 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1253,00 liradan alınıp 1268,00 liradan alıcı buluyor.

BORSA KAZANDIRDI

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 94.169,41, en düşük ise 89.165,56 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,65’lik artışla 94.082,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,17 azalarak 189,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,17 düşüşle 1.265,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 317,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 309,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,08 değer kaybederek 4,7810 liraya, avro da yüzde 0,43’lük düşüşle 5,6070 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,96, yatırım fonları yüzde 0,44 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile hisse senedi fonları oldu.



ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.